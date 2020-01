Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 6. része, a téma a képzőművészet és az építészet.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17e01d0-3089-4ce3-a0d8-c00ef0cf769b","keywords":null,"link":"/360/20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","timestamp":"2020. január. 16. 10:00","title":"1920–2020: Szürrealizmus? Ma ösztönök helyett algoritmusoké a terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a9b7ef-b211-4e89-bfb8-596bc0e1b398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, márciusban debütál majd a Huawei Mate Xs, amely kijelzőjét könnyebb lesz összeszerelni, mint a Mate X-ét. Emiatt valamennyivel olcsóbb is lehet a mobil az előző verziónál.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, márciusban debütál majd a Huawei Mate Xs, amely kijelzőjét könnyebb lesz összeszerelni, mint...","id":"20200116_huawei_mate_xs_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a9b7ef-b211-4e89-bfb8-596bc0e1b398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fc1730-c0b9-4707-b701-944da46a8299","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_mate_xs_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 16. 10:33","title":"Olcsóbb lehet a Huawei új összehajtható telefonja a Mate X-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegéről megjelent egy kép egy londoni falon.","shortLead":"Sussex hercegéről megjelent egy kép egy londoni falon.","id":"20200116_Harry_herceg_megihletett_egy_utcai_muveszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f87be4-f338-4e9a-a521-cc6480510509","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Harry_herceg_megihletett_egy_utcai_muveszt","timestamp":"2020. január. 16. 10:35","title":"Harry herceg megihletett egy utcai művészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy érzik: magukra maradtak az átélt borzalmakkal ","shortLead":"Úgy érzik: magukra maradtak az átélt borzalmakkal ","id":"20200115_Karteritest_szeretnenek_a_bicskei_gyermekotthonban_bantalmazott_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9121f4-f10f-4520-93bc-57a4013cb323","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Karteritest_szeretnenek_a_bicskei_gyermekotthonban_bantalmazott_aldozatok","timestamp":"2020. január. 15. 21:03","title":"Kártérítést szeretnének a bicskei gyermekotthonban bántalmazott áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ee1dc-76d7-4e77-b544-573a780cc308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zakar András váltja zrt.-t tíz évig vezető Szabó Józsefet.","shortLead":"Zakar András váltja zrt.-t tíz évig vezető Szabó Józsefet.","id":"20200116_Megvan_a_Fokert_uj_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410ee1dc-76d7-4e77-b544-573a780cc308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916a293a-5d36-4be8-a241-c2b3c922b72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Megvan_a_Fokert_uj_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 16. 08:57","title":"Megvan a Főkert új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta meg a hvg.hu. Az még mindig talány, hogy miért nevezi a kormány újnak, ha egyszer nem az, és az is, hogy kevesebb mint nyolc hónappal a bevezetése előtt mikor ismerheti meg végre a nyilvánosság is a szöveget.","shortLead":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta...","id":"20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e77aa-c06f-42ea-83d9-1b71c07a3177","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","timestamp":"2020. január. 15. 18:00","title":"Kiakadt az új Nat tervezetén a Nemzeti Pedagógus Kar, nem támogatják a bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","shortLead":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","id":"20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3cc51-5beb-4ee4-b90e-de9338e0f1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","timestamp":"2020. január. 16. 11:21","title":"Élménygép: kereken 400 lóerős a legújabb kis Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt szeretné elhárítani az uniós kereskedelmi biztos Washingtonban, ahol épp most írták alá a kereskedelmi háborúnak véget vető egyezményt az USA és Kína képviselői.","shortLead":"Ezt szeretné elhárítani az uniós kereskedelmi biztos Washingtonban, ahol épp most írták alá a kereskedelmi háborúnak...","id":"20200116_Kina_utan_az_EU_fele_fordul_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187a132d-82e2-4f4e-97c1-e0b9425de873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Kina_utan_az_EU_fele_fordul_Trump","timestamp":"2020. január. 16. 15:15","title":"Kína után az EU felé fordul Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]