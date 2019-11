Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","shortLead":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","id":"20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb6396-6eb0-4f03-ab7d-af79956166fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","timestamp":"2019. november. 26. 09:38","title":"Jövőre sem lesz nyugdíjminimum-emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy Molnár Péter sokkal jobban van, radikális életmódváltásba kezdett. ","shortLead":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy...","id":"20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdc8c3-75a8-4e84-951e-60283f1c0b28","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","timestamp":"2019. november. 27. 10:11","title":"Rengeteget fogyott Kálloy Molnár Péter, miután tavaly mentő vitte el egy előadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","shortLead":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","id":"20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8476143-c2ca-43e3-9612-8641efbd043e","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","timestamp":"2019. november. 26. 09:27","title":"Könnygázzal oszlatták fel Isztambulban a nők elleni erőszak ellen tüntető nőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","shortLead":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","id":"20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e679c34-044c-475a-8a99-2bc0130476df","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","timestamp":"2019. november. 26. 08:46","title":"Több pap hallássérült gyerekeket bántalmazott Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab444c5-32c2-403e-863c-e5d65d188bef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz emberrel kezdett egy részeg férfi Rochesterben, amikor betörte egy idős nő ajtaját. ","shortLead":"Rossz emberrel kezdett egy részeg férfi Rochesterben, amikor betörte egy idős nő ajtaját. ","id":"20191126_Ripityara_verte_a_betorot_a_82_eves_amerikai_nagymama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab444c5-32c2-403e-863c-e5d65d188bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae18a249-ae5a-4698-b16c-81414d228532","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Ripityara_verte_a_betorot_a_82_eves_amerikai_nagymama","timestamp":"2019. november. 26. 10:50","title":"Ripityára verte a betörőt a 82 éves amerikai nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több száz filmes szakembert kértek meg, hogy gyűjtse össze a legjobb olyan filmeket, amelyeket nő rendezett.","shortLead":"Több száz filmes szakembert kértek meg, hogy gyűjtse össze a legjobb olyan filmeket, amelyeket nő rendezett.","id":"20191127_nok_altal_rendezett_film_100_legjobb_enyedi_ildiko_meszaros_marta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a30703-fad4-4472-b3ae-2ec8716c39e2","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_nok_altal_rendezett_film_100_legjobb_enyedi_ildiko_meszaros_marta","timestamp":"2019. november. 27. 10:43","title":"Két magyar is van a nők által rendezett filmek toplistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt a legendás rendezőnek? Összeraktuk az új metoo-ügy eddigi cserepeit.","shortLead":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt...","id":"20191127_gothar_peter_takarasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc17d07-4cc8-4188-a7fc-275ef09eec53","keywords":null,"link":"/360/20191127_gothar_peter_takarasbol","timestamp":"2019. november. 27. 14:10","title":"Összecsúszó valóság és színház: Gothárnak mondanak köszönetet az első magyar metoo-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három kar helyett csak intézetek lesznek a Corvinus Egyetemen a jövőben – tudta meg a Népszava.","shortLead":"A három kar helyett csak intézetek lesznek a Corvinus Egyetemen a jövőben – tudta meg a Népszava.","id":"20191126_Megszuntetik_a_karokat_a_Corvinuson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebff56e-e3bb-4515-86d4-20eb9d69b418","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Megszuntetik_a_karokat_a_Corvinuson","timestamp":"2019. november. 26. 12:50","title":"Megszüntetik a karokat a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]