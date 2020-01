Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják adni a zene élményét a hallássérülteknek - közölte a zenekar az MTI-vel.","shortLead":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják...","id":"20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4c3360-36a9-47c3-b93e-d7c0251f7c6c","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","timestamp":"2020. január. 19. 12:51","title":"Hallássérültek számára is élvezhetővé teszi a zenét az Óbudai Danubia Zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609209c1-452b-4be9-9c5f-58ad9487c946","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt.","shortLead":"Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt.","id":"20200120_gleccser_pireneusok_klimavaltozas_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=609209c1-452b-4be9-9c5f-58ad9487c946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a2418-e245-4012-b2cd-7d71f5554c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_gleccser_pireneusok_klimavaltozas_felmelegedes","timestamp":"2020. január. 20. 20:43","title":"A Pireneusok gleccserei halálra vannak ítélve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye déli részén is áramingadozások vannak, Bács-Kiskunban a rendőrséget is kivezényelték az áramszünet miatt.","shortLead":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye...","id":"20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54520d-6f15-471d-ab5b-2a291808db9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","timestamp":"2020. január. 19. 12:25","title":"Összeomlott az állami áramszolgáltató a zúzmarától, Bács-Kiskunban a rendőröket is kivezényelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is, a média túl erős - magyarázta Harry herceg.","shortLead":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is...","id":"20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7013d-31e5-4323-b2fa-6a583a9e5a0c","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","timestamp":"2020. január. 20. 06:59","title":"Harry herceg: Nem volt más választásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Liliána nyerte a magyarok különcsatáját Pekingben, az Úszó Bajnokok Sorozata második állomásán, ahol Hosszú Katinka kedvenc számában is második lett.","shortLead":"Szilágyi Liliána nyerte a magyarok különcsatáját Pekingben, az Úszó Bajnokok Sorozata második állomásán, ahol Hosszú...","id":"20200119_Hat_es_fel_ev_utan_kapott_ki_kedvenc_szamaban_Hosszu_Katinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43cfb916-ac44-4c7f-8b23-10cfc5054912","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Hat_es_fel_ev_utan_kapott_ki_kedvenc_szamaban_Hosszu_Katinka","timestamp":"2020. január. 19. 10:37","title":"Hat és fél év után kapott ki kedvenc számában Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ca6eff-0173-4d5a-a713-ec413e337ba2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be Berlinben a vasárnapi nemzetközi Líbia-konferencia miatt, amelyre a német fővárosba várják mások mellett a francia, a török és az orosz elnököt, a brit kormányfőt és az amerikai külügyminisztert.","shortLead":"Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be Berlinben a vasárnapi nemzetközi Líbia-konferencia miatt, amelyre...","id":"20200119_Rendkivuli_keszultseg_Berlinben_a_vilag_lefontosabb_vezetoi_erkeznek_a_fovarosba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76ca6eff-0173-4d5a-a713-ec413e337ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c829729e-0cf5-41e2-881d-837f0968edd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Rendkivuli_keszultseg_Berlinben_a_vilag_lefontosabb_vezetoi_erkeznek_a_fovarosba","timestamp":"2020. január. 19. 12:21","title":"Rendkívüli készültség Berlinben: a világ legfontosabb vezetői érkeznek a fővárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","shortLead":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","id":"20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018809-56d4-40ae-bcec-7dfc84c05487","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 21. 08:58","title":"Egymást érték a lopott autók a csanádpalotai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]