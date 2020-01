Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt.","shortLead":"Telitalálatos nem volt.","id":"20200125_Kihuztak_az_otos_lottot_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ebaf8-091f-41b5-b55c-63e10e48986b","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Kihuztak_az_otos_lottot_nyeroszamait","timestamp":"2020. január. 25. 19:45","title":"Kihúzták az ötös lottót nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt térségében. A balesetben többen megsérültek. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat délután.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt...","id":"20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772af33f-f005-4d1a-bb48-e694efd20812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 25. 16:57","title":"Baleset az M3-on, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","shortLead":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","id":"20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0def3f1f-2eb1-4c3e-b0ce-b046df022cd5","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","timestamp":"2020. január. 25. 08:21","title":"Eddig 41 halálos áldozatot szedett a koronavírus, de már van egy gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint; megközelíthette a 100 milliárd forintot a Miniszterelnöki Kabinetiroda \"tájékoztató kampányainak\" ára. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint...","id":"20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebd5676-7cb4-4812-a626-111ca9d89c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","timestamp":"2020. január. 26. 07:00","title":"És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két francia betegnél is az új koronavírusra jellemző tünetek jelentkeztek.","shortLead":"Két francia betegnél is az új koronavírusra jellemző tünetek jelentkeztek.","id":"20200124_europa_koronavirus_tudogyulladas_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd14ed07-671a-498e-a374-51c0a94bae45","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_europa_koronavirus_tudogyulladas_franciaorszag","timestamp":"2020. január. 24. 21:16","title":"Európában is megjelent a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat magyar ragadt a koronavírus miatt lezárt Hopej tartományban, közülük egy szeretne hazatérni Magyarországra. Magyarországon eddig két gyanús eset volt, de mindkettő vaklármának bizonyult.

","shortLead":"Hat magyar ragadt a koronavírus miatt lezárt Hopej tartományban, közülük egy szeretne hazatérni Magyarországra...","id":"20200126_A_kormany_hat_magyarrol_tud_akik_a_koronavirussal_fertozott_kinai_tartomanyban_ragadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fb3e92-539b-4274-a068-0aacd596a47f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_A_kormany_hat_magyarrol_tud_akik_a_koronavirussal_fertozott_kinai_tartomanyban_ragadtak","timestamp":"2020. január. 26. 16:34","title":"A kormány hat magyarról tud, akik a koronavírussal fertőzött kínai tartományban ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef659f3-96e6-4f8f-8c86-ab3460181f33","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint \"fantasztikus pillanat\" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint \"fantasztikus pillanat\" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból.","id":"20200124_boris_johnson_brexit_kilepesi_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef659f3-96e6-4f8f-8c86-ab3460181f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfb2287-b3d1-4914-9c20-2dc2bd382982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_boris_johnson_brexit_kilepesi_megallapodas","timestamp":"2020. január. 24. 22:01","title":"Brexit: Boris Johnson aláírta a kilépési megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f77751-c033-496f-8ab1-289d4d7f0b0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes kép bukkant fel az interneten: valamilyen orosz város helyett Budapest szerepel egy orosz villamos látványtervén.","shortLead":"Érdekes kép bukkant fel az interneten: valamilyen orosz város helyett Budapest szerepel egy orosz villamos...","id":"20200125_orosz_villamos_budapest_reklam_latvanyterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f77751-c033-496f-8ab1-289d4d7f0b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e386e33-0e45-40a6-b9f4-2b845d12f045","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_orosz_villamos_budapest_reklam_latvanyterv","timestamp":"2020. január. 25. 14:19","title":"De miért pont Budapesttel reklámozzák az új orosz villamost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]