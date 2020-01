Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton – jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG).","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos...","id":"20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141591e0-f0dc-4573-956f-72173d729e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","timestamp":"2020. január. 28. 09:33","title":"A tudósok elindulnak megkeresni a kihalt galápagosi óriásteknős rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","shortLead":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","id":"20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294eff9-eeea-44e0-9c43-703036853fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","timestamp":"2020. január. 29. 05:50","title":"Megbüntettek egy kínai boltot, mert megemelte a szájmaszk árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a Chrome vitathatatlanul a böngészőpiac vezetője, vannak gyengébb pontjai is. Az egyik ilyenen segíthet a nagy konkurens Microsoft egyik fejlesztése.","shortLead":"Míg a Chrome vitathatatlanul a böngészőpiac vezetője, vannak gyengébb pontjai is. Az egyik ilyenen segíthet a nagy...","id":"20200129_chrome_bongeszo_energiatakarekos_akkumulator_microsoft_chromium_edge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd1836c-be1c-488b-bf94-cf81d1f97eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_chrome_bongeszo_energiatakarekos_akkumulator_microsoft_chromium_edge","timestamp":"2020. január. 29. 08:33","title":"Nem várt helyről jön a megoldás, mellyel a Chrome kevésbé eszi majd a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","shortLead":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","id":"20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83baf7db-8d1d-4718-af29-d45f888e7dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2020. január. 28. 07:09","title":"Kamion és személyautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Maximális sebességet ígért a hálózatán, pedig azt csak egy szűkebb előfizetői kör érhette el. Ha kompenzálja a fogyasztókat, kevesebbet kell fizetnie. A Magyar Telekom a döntést jogorvoslattal nem támadta meg, a megállapított jogsértést azonban nem ismeri el.\r

