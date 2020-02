Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"523f47d0-1ae2-43ee-b689-e08dc548e733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspárt már nem szándékos emberöléssel vádolja az ügyészség.","shortLead":"A házaspárt már nem szándékos emberöléssel vádolja az ügyészség.","id":"20200204_Felfuggesztettet_kert_az_ugyesz_az_oltasellenes_szuloknek_akiknek_meghalt_a_csecsemojuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=523f47d0-1ae2-43ee-b689-e08dc548e733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b45103-5823-496a-9e56-f3549773a7c3","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Felfuggesztettet_kert_az_ugyesz_az_oltasellenes_szuloknek_akiknek_meghalt_a_csecsemojuk","timestamp":"2020. február. 04. 14:07","title":"Felfüggesztettet kért az ügyész az oltásellenes szülőknek, akiknek meghalt a csecsemőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7977ca5-14ac-41aa-8cb0-56b406daf808","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héttel a Facebookon kirobbant marketingháború után az IKEA leakciózta a svéd húsgolyót és finoman odapakolt egyet a Lidl-nek.","shortLead":"Egy héttel a Facebookon kirobbant marketingháború után az IKEA leakciózta a svéd húsgolyót és finoman odapakolt egyet...","id":"20200204_Az_IKEA_ledobta_a_sved_husgolyobombat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7977ca5-14ac-41aa-8cb0-56b406daf808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e28b41-a168-46fe-8720-83d8454b7ed6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Az_IKEA_ledobta_a_sved_husgolyobombat","timestamp":"2020. február. 04. 18:38","title":"Az IKEA ledobta a svéd húsgolyóbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott Századvég-anyagokhoz, mert feltűnt, hogy a 6,8 milliárdos keretszerződés alapján készült dokumentumok java - összesen több mint 350 szakpolitikai tanulmány - hiányzik az átadott adatcsomagból. A Miniszterelnöki Kabinetiroda most válaszolt: szerintük mindent átadtak, amire kötelezte őket az ítélet, a többi tanulmányért perelhetjük egyesével a szakminisztériumokat. ","shortLead":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott...","id":"20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c75c52-d9b5-4d14-9acc-a8edfde3261f","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","timestamp":"2020. február. 05. 14:05","title":"Hiába nyertünk pert, mégsem tudhatjuk meg, milyen munkát végzett 6,8 milliárdért a Századvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni a komoly értékén. ","shortLead":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni...","id":"20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7db0c1-a9f8-4278-86ec-d27c41d85541","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","timestamp":"2020. február. 05. 06:41","title":"A 90-es évek elejére, a DTM hőskorába repít vissza ez az eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatályon kívül helyezték a makói perben Czeglédy Csaba ellen valló vádlott börtönbüntetését – a Szegedi Ítélőtábla azért döntött az ítélet hatályon kívül helyezése és az új eljárás mellett, hogy egységesíteni lehessen a vádlott büntetőügyét a Czeglédy-perrel.","shortLead":"Hatályon kívül helyezték a makói perben Czeglédy Csaba ellen valló vádlott börtönbüntetését – a Szegedi Ítélőtábla...","id":"20200204_Hatalyon_kivul_helyeztek_a_makoi_perben_Czegledy_Csaba_ellen_vallo_vadlott_bortonbunteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b96863e-5319-4b69-9905-125d858e20bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Hatalyon_kivul_helyeztek_a_makoi_perben_Czegledy_Csaba_ellen_vallo_vadlott_bortonbunteteset","timestamp":"2020. február. 04. 12:06","title":" Czeglédy-ügy: „Nekem a fizetésemért az volt a dolgom, hogy aláírjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7559b8da-8dec-46d2-93a6-cf130457961e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az interneten és lakossági fórumokon is gyűjti a helyiek véleményét a II. kerületi önkormányzat arról, hogy mi legyen a Fény utcai piac sorsa. Történetének legrosszabb időszakát éli a csarnok, az őstermelők, a kereskedők és a vevők is elpártoltak. Megnéztük, miért.","shortLead":"Az interneten és lakossági fórumokon is gyűjti a helyiek véleményét a II. kerületi önkormányzat arról, hogy mi legyen...","id":"20200204_feny_utca_onkormanyzat_piac_vasarcsarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7559b8da-8dec-46d2-93a6-cf130457961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4477aa3-7211-40a2-842e-76fcb3951d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_feny_utca_onkormanyzat_piac_vasarcsarnok","timestamp":"2020. február. 04. 12:20","title":"Drága és huzatos – bajban a Fény utcai piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059c6bd5-49e2-48e5-9c84-c113da5dc050","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek házasságot. Így könnyebben tudnak ágytól, asztaltól elválni, ha úgy adódik. Mégis érdemes lehet az élettársi kapcsolatot is regisztrálni, mi több, élettársi vagyonjogi szerződést és végrendeletet írni. Ezek híján ugyanis számos bonyodalom keletkezhet, például a tisztázatlan vagyoni ügyekből, a közös lakáshasználatból.","shortLead":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek...","id":"mokk_Fel_hogy_mi_lesz_ha_szakit_elettarsaval_Ha_ezt_megteszi_nyugodtan_alhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059c6bd5-49e2-48e5-9c84-c113da5dc050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc89056f-3a7a-4e23-9b68-48dc43017d04","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_Fel_hogy_mi_lesz_ha_szakit_elettarsaval_Ha_ezt_megteszi_nyugodtan_alhat","timestamp":"2020. február. 04. 07:30","title":"Fél, hogy mi lesz, ha szakít élettársával? Ha ezt megteszi, nyugodtan alhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos orvos ellen. A titkárnő alibit igazolt a később elítélt orvosnak.","shortLead":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos...","id":"20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0f52c-beb3-4991-8033-f80a05fe4f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","timestamp":"2020. február. 05. 18:24","title":"Hamis tanúzással vádolják a lúgos orvos titkárnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]