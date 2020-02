Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harmincan utaztak a Sorokpolányban kigyulladt buszon, egyiküknek sincs baja.","shortLead":"Harmincan utaztak a Sorokpolányban kigyulladt buszon, egyiküknek sincs baja.","id":"20200203_Kigyulladt_egy_busz_Vas_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3e4b51-3b25-4edd-8329-72d499e7d9b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Kigyulladt_egy_busz_Vas_megyeben","timestamp":"2020. február. 03. 21:55","title":"Kigyulladt egy busz Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott Századvég-anyagokhoz, mert feltűnt, hogy a 6,8 milliárdos keretszerződés alapján készült dokumentumok java - összesen több mint 350 szakpolitikai tanulmány - hiányzik az átadott adatcsomagból. A Miniszterelnöki Kabinetiroda most válaszolt: szerintük mindent átadtak, amire kötelezte őket az ítélet, a többi tanulmányért perelhetjük egyesével a szakminisztériumokat. ","shortLead":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott...","id":"20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c75c52-d9b5-4d14-9acc-a8edfde3261f","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","timestamp":"2020. február. 05. 14:05","title":"Hiába nyertünk pert, mégsem tudhatjuk meg, milyen munkát végzett 6,8 milliárdért a Századvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez lesz az idei tél legszebb napja.","shortLead":"Nem ez lesz az idei tél legszebb napja.","id":"20200204_Villamlas_100_kmoras_szel_eso_Masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352260a-11bd-49a6-a9cb-f1b82656cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Villamlas_100_kmoras_szel_eso_Masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. február. 04. 05:09","title":"Villámlás, 100 km/órás szél, eső: Másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson a több mint 600 millió forintos gyógyszerhez.","shortLead":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson...","id":"20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6cd7ba-ae98-4528-a114-2c9942b16e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","timestamp":"2020. február. 04. 19:03","title":"Indul a sorsolás: 100 gyerek ingyen kapja meg a világ legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876794c-5b63-48c1-9ed3-5f68b713c6f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Az őszi önkormányzati választás megmutatta, hogy Orbán sem verhetetlen” – mondta a HVG hetilapnak adott interjújában Cohn-Bendit francia-német politikus, az 1968-as diáklázadás központi figurája, aki húsz évig volt a zöld EP-frakció tagja.","shortLead":"„Az őszi önkormányzati választás megmutatta, hogy Orbán sem verhetetlen” – mondta a HVG hetilapnak adott interjújában...","id":"20200205_CohnBendit_Orban_klimavedo_lett_Mazel_tov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1876794c-5b63-48c1-9ed3-5f68b713c6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775dbf5a-7708-4b66-9f0c-2595f09ad4c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_CohnBendit_Orban_klimavedo_lett_Mazel_tov","timestamp":"2020. február. 05. 11:43","title":"Cohn-Bendit: Orbán klímavédő lett? Mazel tov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Windows 7 támogatása nemrég véget ért, a rendszerhez készült vírusirtók közül több még évekig nem vonul nyugdíjba. A felhasználók valamennyire megnyugodhatnak.","shortLead":"Bár a Windows 7 támogatása nemrég véget ért, a rendszerhez készült vírusirtók közül több még évekig nem vonul...","id":"20200204_windows_7_termektamogatas_megszunese_frissites_virusirtas_virusirto_av_test","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264a727e-7751-4ff8-beb4-c742fb196bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_windows_7_termektamogatas_megszunese_frissites_virusirtas_virusirto_av_test","timestamp":"2020. február. 04. 08:03","title":"Ha Windows 7 van a gépén, ennek nagyon örülni fog: sokáig lesznek még működő vírusirtók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Árvízvédelmi készültségre viszont egyelőre nincs szükség.","shortLead":"Árvízvédelmi készültségre viszont egyelőre nincs szükség.","id":"20200203_Tobb_meteres_vizszintemelkedes_varhato_a_Dunan_Budapestnel_a_het_vegen_varhato_tetozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf153cfa-f98e-4946-8c03-09a82c65e223","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Tobb_meteres_vizszintemelkedes_varhato_a_Dunan_Budapestnel_a_het_vegen_varhato_tetozes","timestamp":"2020. február. 03. 15:50","title":"Többméteres vízszintemelkedés várható a Dunán, Budapestnél a hétvégén várható tetőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88f1ac-5c18-423a-88b7-3ae70f0ac9b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorra kerülnek elő a felvételek, amelyeken a reptér biztonsági cégének emberei zaklatják a sofőröket.","shortLead":"Sorra kerülnek elő a felvételek, amelyeken a reptér biztonsági cégének emberei zaklatják a sofőröket.","id":"20200203_Ujabb_taxist_szidalmaztak_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d88f1ac-5c18-423a-88b7-3ae70f0ac9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9805ea51-47c0-458a-8c92-785887fa749a","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Ujabb_taxist_szidalmaztak_Ferihegyen","timestamp":"2020. február. 03. 20:27","title":"Újabb taxist szidalmaztak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]