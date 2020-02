Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Hír TV kitörés napi riportja miatt döntött úgy, hogy nem nyilatkozik, és nem is megy el a tévébe, amíg nem kérnek bocsánatot. ","shortLead":"A főpolgármester a Hír TV kitörés napi riportja miatt döntött úgy, hogy nem nyilatkozik, és nem is megy el a tévébe...","id":"20200210_Bojkottalja_a_Hir_TVt_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde97418-f923-438f-bb3a-558545e99941","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Bojkottalja_a_Hir_TVt_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. február. 10. 15:54","title":"Bojkottálja a Hír TV-t Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","shortLead":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","id":"20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ceece1-fa82-4c14-9712-9965283d6f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","timestamp":"2020. február. 12. 11:21","title":"Világrekord: 6,7 másodperc alatt nyitja le a tetejét az új Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi „nyomravezetői díjat”, mint 2019-ben.","shortLead":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi...","id":"20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b1f3d-d6c4-4812-9458-0af3d3b00f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","timestamp":"2020. február. 11. 18:03","title":"Különösen megérte hibára vadászni: közel 2 milliárd forintot fizetett a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több nagy kiállító is jelezte, a koronavírus miatt inkább távol marad az idei barcelonai mobilos seregszemlétől. A szervezők pénteken ülnek össze, hogy döntsenek az MWC 2020 sorsáról.","shortLead":"Az elmúlt napokban több nagy kiállító is jelezte, a koronavírus miatt inkább távol marad az idei barcelonai mobilos...","id":"20200212_gsma_mobile_world_congress_mwc_2020_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb192226-426b-4972-ad47-cf485be6fc9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_gsma_mobile_world_congress_mwc_2020_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 11:03","title":"Pénteken döntik el a szervezők, lefújják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67913de6-64c0-4239-96f4-82330089b2ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 13-án mutatja be a Xiaomi a Mi 10 és Mi 10 Pro csúcstelefonokat, azonban már most kiszivárgott, mire számíthatunk a készülékek kameráitól.","shortLead":"Február 13-án mutatja be a Xiaomi a Mi 10 és Mi 10 Pro csúcstelefonokat, azonban már most kiszivárgott, mire...","id":"20200211_xiaomi_mi10_kameraja_fotok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67913de6-64c0-4239-96f4-82330089b2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0b34d-c1a6-44fa-8936-1a1806b2ee09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_xiaomi_mi10_kameraja_fotok_video","timestamp":"2020. február. 11. 15:43","title":"Már ezt is tudni: így fog fotózni és videózni a Xiaomi Mi 10 Pro csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter nevű napszonda különlegessége, hogy a csillagunk sarkköréről gyűjt majd adatokat. Az eddigi szondák inkább az egyenlítőjére fókuszáltak.","shortLead":"A Solar Orbiter nevű napszonda különlegessége, hogy a csillagunk sarkköréről gyűjt majd adatokat. Az eddigi szondák...","id":"20200210_nasa_napszonda_solar_orbiter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bfbfcc-327d-483d-853a-fdcdd09ef0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_nasa_napszonda_solar_orbiter","timestamp":"2020. február. 10. 16:03","title":"Elstartolt a NASA új űrszondája, nagyobb biztonságban lehetnek majd az űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint 300 ezer tételnyi kifogásolt tartalom, vagyis gyermekekről készült pornográf fotó volt.","shortLead":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint...","id":"20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1c71b-6dc5-4e00-9bec-f00e78fc39fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","timestamp":"2020. február. 10. 15:32","title":"Márciusban kezdődik a gyermekpornográfiával vádolt perui magyar nagykövet pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","shortLead":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","id":"20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d02b0-eed5-40fd-85d9-90858afd6863","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","timestamp":"2020. február. 10. 15:15","title":"Lábánál fogva akartak kirángatni egy taxist az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]