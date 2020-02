Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg az EU negyedik-ötödik legmagasabbja lehet a magyar házasodási arány, amikor meglesznek a 2019-es számok. Így is nagy az előrelépés, a 9. helyről indulunk.","shortLead":"Valószínűleg az EU negyedik-ötödik legmagasabbja lehet a magyar házasodási arány, amikor meglesznek a 2019-es számok...","id":"20200215_A_szlovakoket_leelozheti_a_magyar_hazasodasi_kedv_a_romanoket_utolerni_meg_nincs_eselyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadd4d0a-91e3-4691-a9a1-45edebe8f565","keywords":null,"link":"/elet/20200215_A_szlovakoket_leelozheti_a_magyar_hazasodasi_kedv_a_romanoket_utolerni_meg_nincs_eselyunk","timestamp":"2020. február. 15. 10:58","title":"A szlovákokét leelőzheti a magyar házasodási kedv, a románokét utolérni még nincs esélyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","shortLead":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","id":"20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc0edc-2132-4690-a4b5-d11524615791","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","timestamp":"2020. február. 15. 20:50","title":"Szijjártó: Jól vannak a magyarok a koronavírus miatt lezárt hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","shortLead":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","id":"20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c97d94-dadc-468a-8b00-852ebeaec3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. február. 15. 19:25","title":"A kínai befolyástól félti az európai vezetőket Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21daae7-9fad-4af8-8956-8ee128069c56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly még fekete lepellel letakart kordonokat használtak.","shortLead":"Tavaly még fekete lepellel letakart kordonokat használtak.","id":"20200216_Buszokkal_takarjak_a_Varkert_bazart_Orban_evertekelojenek_helyszinet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d21daae7-9fad-4af8-8956-8ee128069c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df9e194-1de2-46aa-8834-679fa7c35494","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Buszokkal_takarjak_a_Varkert_bazart_Orban_evertekelojenek_helyszinet","timestamp":"2020. február. 16. 13:32","title":"Buszokkal takarják a Várkert Bazárt, Orbán évértékelőjének helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","shortLead":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","id":"20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d4c6b5-4b18-4486-a59a-a60e220e49a0","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","timestamp":"2020. február. 15. 08:49","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné is kiszáll egy időre a királyi feladatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

\r

\r

","shortLead":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

\r

\r

","id":"20200216_Maris_felbomlott_az_ellenzeki_osszefogas_Kaposvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33577a7b-a31b-4e1d-bce4-c1d4f171aa0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Maris_felbomlott_az_ellenzeki_osszefogas_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 16. 16:05","title":"Máris felbomlott az ellenzéki összefogás Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b1724b-cc3a-4405-9fc8-fff7e5075984","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A két és fél éve bezárt Iparművészeti Múzeum beépített műtárgyainak bontásakor derült ki, hogy a hófehérre festett üvegcsarnok eredetileg milyen dúsan színezett volt. Legalább másfél-két év, és milliárdos összeg lenne, ha rekonstruálnák az eredeti állapotot. Nem tudni, megtörténik-e.","shortLead":"A két és fél éve bezárt Iparművészeti Múzeum beépített műtárgyainak bontásakor derült ki, hogy a hófehérre festett...","id":"20200216_Kiderult_milyen_volt_eredetileg_az_Iparmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88b1724b-cc3a-4405-9fc8-fff7e5075984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7bac5-c5d2-479d-b171-c3bfb4098ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Kiderult_milyen_volt_eredetileg_az_Iparmuveszeti","timestamp":"2020. február. 16. 16:05","title":"Kiderült, milyen volt eredetileg az Iparművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A népesedési mutatók javítása a kormány prioritásai közé tartozik, ennek ellenére tovább csökkent az újszülöttek száma.","shortLead":"A népesedési mutatók javítása a kormány prioritásai közé tartozik, ennek ellenére tovább csökkent az újszülöttek száma.","id":"202007_varva_vart_baby_boom_tovabb_csokkent_azujszulottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488e287b-0e42-4425-96ed-e41b67ed9cba","keywords":null,"link":"/360/202007_varva_vart_baby_boom_tovabb_csokkent_azujszulottek_szama","timestamp":"2020. február. 16. 12:00","title":"Egyelőre hatástalan Orbán demográfiai csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]