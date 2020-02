Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány mellékhatása.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellékhatása.","id":"20200215_Hongkongban_rizsert_es_vecepapirert_olik_egymast_az_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a791d-91b2-46b1-9a88-0acbfd411a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Hongkongban_rizsert_es_vecepapirert_olik_egymast_az_emberek","timestamp":"2020. február. 15. 13:43","title":"Hongkongban rizsért és vécépapírért ölik egymást az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","shortLead":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","id":"20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005094f-9fef-4707-97b0-9e4c3f058819","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 14. 20:15","title":"Afrikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","shortLead":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","id":"20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06139305-fa17-4c7f-91db-24d65ed3fcb3","keywords":null,"link":"/elet/20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","timestamp":"2020. február. 16. 09:21","title":"Lángolt a kereke, ki kellett üríteni egy török repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","shortLead":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","id":"20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e990c6f-40ea-42a3-9506-a1774f9a374e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","timestamp":"2020. február. 14. 22:24","title":"A Fitch és az S&P is megerősítette a magyar adósbesorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","shortLead":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","id":"20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1597d10d-e766-4e1c-8209-6ae45c07ca67","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","timestamp":"2020. február. 15. 21:30","title":"Több civilt öltek meg egy szaúdi harci gép lelövése utáni megtorlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","shortLead":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","id":"20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba51fef-7bdf-4ae1-bf7d-df6740c4f21e","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","timestamp":"2020. február. 15. 20:36","title":"Abszurd a kormány eljárása a kórházi beszállítók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt. A kormánypárt az utóbbi két választáson nagy pofonokat kapott, kérdés, fel tud-e támadni. Az ellenzék pedig főpróbát tart: országgyűlési választáson most először indul összellenzéki támogatottsággal közös jelölt. ","shortLead":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt...","id":"20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73771ed-70b1-4718-bd5c-ecd9bfc5e73c","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","timestamp":"2020. február. 15. 07:00","title":"Lehet, hogy most vasárnap zajlik le a 2022-es választás főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6fa374-4ce1-4b74-91d1-920bf6ef589f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy igazi négykerekű időgép, ami a 80-as évek közepére repítheti vissza új gazdáját.","shortLead":"Íme egy igazi négykerekű időgép, ami a 80-as évek közepére repítheti vissza új gazdáját.","id":"20200216_77_azaz_hetvenhet_kilometerrel_aruljak_ezt_a_bukolampas_34_eves_volvo_480","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6fa374-4ce1-4b74-91d1-920bf6ef589f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b19161-db04-41fc-9981-e9c6147f2b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_77_azaz_hetvenhet_kilometerrel_aruljak_ezt_a_bukolampas_34_eves_volvo_480","timestamp":"2020. február. 16. 06:41","title":"77, azaz hetvenhét kilométerrel árulják ezt a bukólámpás 34 éves Volvót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]