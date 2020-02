Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Két sokk egy hétre kicsit sok. Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Két sokk egy hétre kicsit sok. Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd...","id":"202008__gyenge_forint__eros_inflacio__magabiztos_jegybank__kettos_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e92b2c-54c7-44b8-9651-1a7517ccd721","keywords":null,"link":"/360/202008__gyenge_forint__eros_inflacio__magabiztos_jegybank__kettos_veszteseg","timestamp":"2020. február. 22. 08:15","title":"Elszálltak az árak és a forint, Matolcsyék szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a gépi tanulás segítségével kutatott fel egy sor olyan appot, amely hirdetésekkel verték át a felhasználókat.","shortLead":"A Google a gépi tanulás segítségével kutatott fel egy sor olyan appot, amely hirdetésekkel verték át a felhasználókat.","id":"20200222_google_play_aruhaz_atveros_app_hirdetes_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f7ddef-d9a8-4fb3-9b27-4ad7a7dc15c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_google_play_aruhaz_atveros_app_hirdetes_reklam","timestamp":"2020. február. 22. 09:03","title":"600 androidos alkalmazást törölt a Google, miután kiderült, hogy átverik a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28dd4fc-fa15-48e2-a5d2-dc50739ce12d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-bajnoki pótselejtező-mérkőzést március 26-án tartják Szófiában. ","shortLead":"Az Európa-bajnoki pótselejtező-mérkőzést március 26-án tartják Szófiában. ","id":"20200221_magyar_valogatott_bulgaria_szofia_eb_potselejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28dd4fc-fa15-48e2-a5d2-dc50739ce12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08553ef2-37e6-44f6-8def-bc679a88acc8","keywords":null,"link":"/sport/20200221_magyar_valogatott_bulgaria_szofia_eb_potselejtezo","timestamp":"2020. február. 21. 14:08","title":"Negyven perc alatt elkapkodták a jegyeket a bolgár-magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca2d38-fe89-4e58-80b1-f15c880764be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"India madárpopulációja jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben egy kormányjelentés szerint.","shortLead":"India madárpopulációja jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben egy kormányjelentés szerint.","id":"20200221_india_madarpopulacio_csokkenes_ebird","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca2d38-fe89-4e58-80b1-f15c880764be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f57495-fe8b-4a68-b0d0-3ca98b362f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_india_madarpopulacio_csokkenes_ebird","timestamp":"2020. február. 21. 16:03","title":"Megcsappant India madárpopulációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","shortLead":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","id":"20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f75963-eb8e-45ba-97e5-047308917d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2020. február. 22. 19:46","title":"Nem találná ki, mik az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második áldozat egy nő.","shortLead":"A második áldozat egy nő.","id":"20200222_Mar_ket_halottja_van_a_koronavirusnak_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d0d737-ea3b-462a-8aa3-c684f021ab15","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Mar_ket_halottja_van_a_koronavirusnak_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 22. 11:17","title":"Már két halottja van a koronavírusnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem tagad meg magától és szűkebb környezetétől. Most éppen az szivárgott ki, hogy drága lovakat vásároltatott magának Oroszországból, s arra is fény derült, miképpen kényezteti családját.","shortLead":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem...","id":"20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61d7d27-6539-4da0-88cf-4f791e22bf16","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","timestamp":"2020. február. 22. 20:00","title":"Kim Dzsong Un tud élni – egy diktátor családja és egyéb furcsa hobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f5faeb-0037-44e5-91be-6415e2027b8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi kiégett, a vezetője elfutott, a ház fala összedőlt.","shortLead":"A kocsi kiégett, a vezetője elfutott, a ház fala összedőlt.","id":"20200221_Hazba_csapodott_es_kigyulladt_egy_auto_Veresegyhazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f5faeb-0037-44e5-91be-6415e2027b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e93d6-dc25-4a59-bd41-0f443b84fe60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Hazba_csapodott_es_kigyulladt_egy_auto_Veresegyhazon","timestamp":"2020. február. 21. 20:58","title":"Házba csapódott és kigyulladt egy autó Veresegyházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]