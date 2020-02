Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b7ed6f2-89bd-4dbc-89af-3fca4f9f9b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még a tevéket is készültségbe helyezték Ahmedabadban. Trumpot majmokkal várják, viszont összeomlott a pódiuma.","shortLead":"Még a tevéket is készültségbe helyezték Ahmedabadban. Trumpot majmokkal várják, viszont összeomlott a pódiuma.","id":"20200223_Tobb_meteres_fallal_takarjak_el_a_nyomornegyedet_Trump_indiai_vizitje_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b7ed6f2-89bd-4dbc-89af-3fca4f9f9b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86357a-300a-4ded-a7c8-8cf27a0e896a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Tobb_meteres_fallal_takarjak_el_a_nyomornegyedet_Trump_indiai_vizitje_elott","timestamp":"2020. február. 23. 21:45","title":"Majmokkal és tevékkel várják Indiában Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezetőség heti háromszor négy órányi leltározásra utasította az állat-és növénytár kurátorait.","shortLead":"A vezetőség heti háromszor négy órányi leltározásra utasította az állat-és növénytár kurátorait.","id":"20200224_Eszeveszett_tempoban_leltaroznak_a_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c841ba8-9469-47b0-863e-ade3af24b1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Eszeveszett_tempoban_leltaroznak_a_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2020. február. 24. 10:53","title":"Eszeveszett tempóban leltároznak a Természettudományi Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509d6795-0c73-434f-acbf-5acdd848ed75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van rá egymilliárd forintja, élete végéig száguldozhat egy katamaránnal.","shortLead":"Ha van rá egymilliárd forintja, élete végéig száguldozhat egy katamaránnal.","id":"20200223_Ezzel_a_napelemes_jachttal_orokke_bolyonghat_a_tengeren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509d6795-0c73-434f-acbf-5acdd848ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a159d04b-f638-4bd5-b6d3-e15c07450993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Ezzel_a_napelemes_jachttal_orokke_bolyonghat_a_tengeren","timestamp":"2020. február. 23. 16:10","title":"Ezzel a napelemes jachttal örökké bolyonghat a tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200223_Megszuletett_Tarantino_elso_gyermeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467f67d8-bd2b-4102-b01e-3b9bc0d7414a","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Megszuletett_Tarantino_elso_gyermeke","timestamp":"2020. február. 23. 17:04","title":"Megszületett Quentin Tarantino első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d4470-5a24-4a11-97dd-3885d9c0a6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak így tudtak segíteni a vesekőproblémáin.","shortLead":"Csak így tudtak segíteni a vesekőproblémáin.","id":"20200222_Azonnali_mutettel_kezeltek_a_Scorpions_enekeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d4470-5a24-4a11-97dd-3885d9c0a6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eba3c9e-ea80-4cdf-8def-1c98d1d80d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200222_Azonnali_mutettel_kezeltek_a_Scorpions_enekeset","timestamp":"2020. február. 22. 14:55","title":"Azonnali műtéttel kezelték a Scorpions énekesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4584437-3959-4936-9eaf-8477bbb58580","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Ki ne esett volna már legalább egyszer abba a hibába, hogy egy stresszesebb, hajtósabb időszakban az alváson és a pihenésen próbált spórolni a munka javára? Már csak azért is érdemes más stratégiát választani, mert a legcsekélyebb alváshiány is jelentősen rontja a hatékony munkavégzéshez szükséges képességeket. ","shortLead":"Ki ne esett volna már legalább egyszer abba a hibába, hogy egy stresszesebb, hajtósabb időszakban az alváson és...","id":"sedacurforte_20200224_alvas_almatlansag_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4584437-3959-4936-9eaf-8477bbb58580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f15705-19ed-49a2-8dd0-fd5b54e70e72","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200224_alvas_almatlansag_tippek","timestamp":"2020. február. 24. 07:30","title":"5 tény az alvásról: Tippeket adunk, hogy elkerülje az álmatlanságot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi egészségre, bejuthat a méhlepényen át a magzatba egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi...","id":"20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aef6d6-622a-4905-a358-a8556426367b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","timestamp":"2020. február. 23. 08:03","title":"BPA-mentes műanyagokat használ? 