Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hungast Pécs nyerte a szakácsversenyt, ahol lecsót kellett főzni. A képek alapján mi nem így emlékszünk a menzás lecsóra.","shortLead":"A Hungast Pécs nyerte a szakácsversenyt, ahol lecsót kellett főzni. A képek alapján mi nem így emlékszünk a menzás...","id":"20200206_Lecsot_foztek_a_kozekeztetesi_szakacsversenyen_szinte_olyan_mint_amit_a_menzan_adnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9445df-7a35-4c47-b408-1a1f629433d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Lecsot_foztek_a_kozekeztetesi_szakacsversenyen_szinte_olyan_mint_amit_a_menzan_adnak","timestamp":"2020. február. 06. 19:28","title":"Lecsót főztek a közétkeztetési szakácsversenyen, \"szinte\" olyan mint amit a menzán adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év kellett a rekorddöntéshez. ","shortLead":"Három év kellett a rekorddöntéshez. ","id":"20200207_antarktisz_tavasz_homerseklet_klimavaltozas_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62746722-3204-4f8d-a095-b222ef0ac4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_antarktisz_tavasz_homerseklet_klimavaltozas_felmelegedes","timestamp":"2020. február. 07. 12:03","title":"Ijesztően \"tavaszodik\" az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e03e25-7c5e-44f0-80d0-bfe09ad7b6a5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mindenki az összehajtható képernyőjű laptopra volt kíváncsi a Lenovo bolognai bemutatóján, ahol az újságírók a gyártó más eszközei mellett kézbe vehették a pc-piac idei egyik legígéretesebb újdonságát is.","shortLead":"Mindenki az összehajtható képernyőjű laptopra volt kíváncsi a Lenovo bolognai bemutatóján, ahol az újságírók a gyártó...","id":"20200206_lenovo_thinkpad_x1_fold_bemutato_kepek_osszehajthato_kepernyos_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e03e25-7c5e-44f0-80d0-bfe09ad7b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01a680-4eb7-4c00-a347-cc449c4a4e15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_lenovo_thinkpad_x1_fold_bemutato_kepek_osszehajthato_kepernyos_laptop","timestamp":"2020. február. 06. 07:33","title":"A Lenovo új gépe tényleg újraértelmezheti a laptopokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b04abe-37e5-4c14-8464-38866d71afac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarék-csoport első embere és egyben Mészáros földije, Vida József újabb vállalkozást alapított számítógépes programozásra, amelybe többek között Gerendai Károlyt is bevonta, aki korábban a Sziget Fesztivált gründolta.","shortLead":"A Takarék-csoport első embere és egyben Mészáros földije, Vida József újabb vállalkozást alapított számítógépes...","id":"202006_weiss_informatikai_szolgaltato_vida_gerendai_tiborcz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1b04abe-37e5-4c14-8464-38866d71afac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f796ef7a-2eb3-4867-9e4a-d4f275b8f49e","keywords":null,"link":"/360/202006_weiss_informatikai_szolgaltato_vida_gerendai_tiborcz","timestamp":"2020. február. 06. 12:00","title":"IT-cégben tűnt fel a Takarékbank vezére és a volt Sziget-tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új felmérés alapján még Romániában is jobb nyugdíjasnak lenni, mint nálunk.","shortLead":"Egy új felmérés alapján még Romániában is jobb nyugdíjasnak lenni, mint nálunk.","id":"20200207_oregseg_nyugdij_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e72fd6-a1dc-49fe-9f98-624171126b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_oregseg_nyugdij_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 07. 09:46","title":"Ezzel az adattal aligha fog büszkélkedni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6389366-af92-42a7-9310-d83602ab3826","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foxconn sencseni gyárában február 10-e után sem veszik fel a munkát a dolgozók, más gyártósorokon pedig orvosi maszkokat kezdtek el készíteni.","shortLead":"A Foxconn sencseni gyárában február 10-e után sem veszik fel a munkát a dolgozók, más gyártósorokon pedig orvosi...","id":"20200207_apple_foxconn_koronavirus_sencsen_munkaszunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6389366-af92-42a7-9310-d83602ab3826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b22be86-4b91-400e-bfe6-c591b545a308","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_apple_foxconn_koronavirus_sencsen_munkaszunet","timestamp":"2020. február. 07. 15:03","title":"Az Apple-t is elérte a koronavírus, szünetel a munka az iPhone-okat gyártó Foxconnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52992b0f-dd2f-42cd-895e-0397bb7e46ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neurális hálózat segítségével nemcsak felskálázni lehetett A vonat érkezése című filmet, de 60 képkocka/másodperc sebességre is sikerült átkonvertálni.","shortLead":"A neurális hálózat segítségével nemcsak felskálázni lehetett A vonat érkezése című filmet, de 60 képkocka/másodperc...","id":"20200207_louis_lumiere_a_vonat_erkezese_4k_felbontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52992b0f-dd2f-42cd-895e-0397bb7e46ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45e67e6-4bcf-4dac-84fa-3f17f07ef281","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_louis_lumiere_a_vonat_erkezese_4k_felbontas","timestamp":"2020. február. 07. 08:03","title":"Lenyűgöző videó: íme Lumière 124 éves filmje 4K-s felbontásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\" jelentőségű gyógyszereket fedeztek fel az új koronavírussal fertőzött betegek kezelésére.","shortLead":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\"...","id":"20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8d626-833e-4215-b782-1e81747c3a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","timestamp":"2020. február. 05. 16:58","title":"WHO: egyelőre nincs ismert gyógymód a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]