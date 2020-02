Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231e859c-d18d-44fe-940b-fa6dec548ff1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ok természetesen a koronavírus. ","shortLead":"Az ok természetesen a koronavírus. ","id":"20200223_Armani_nezok_nelkul_mutatja_be_legujabb_ruhakollekciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231e859c-d18d-44fe-940b-fa6dec548ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ac321-36b0-41f4-ba53-1833086c7777","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Armani_nezok_nelkul_mutatja_be_legujabb_ruhakollekciojat","timestamp":"2020. február. 23. 09:59","title":"Armani nézők nélkül mutatja be legújabb ruhakollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártok előnye tetemes, de a kormánypártok mellett az összes párt növelni tudta szavazói számát. Kevesebb a pártnélküli, mint egy hónappal ezelőtt.","shortLead":"A kormánypártok előnye tetemes, de a kormánypártok mellett az összes párt növelni tudta szavazói számát. Kevesebb...","id":"20200224_Novelte_taborat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6995b6f-b339-40db-b31f-f144b1cff588","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Novelte_taborat_a_Fidesz","timestamp":"2020. február. 24. 16:26","title":"Növelte táborát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","shortLead":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","id":"20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7d73c-4268-43af-b64e-d9053da2d783","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","timestamp":"2020. február. 24. 15:25","title":"Kásler béremelést jelentett be a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnöknek kötelessége lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A köztársasági elnöknek kötelessége lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20200224_Schiffer_Karterites_szintlepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f68f0be-48db-4d55-814e-758569e54f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Schiffer_Karterites_szintlepes","timestamp":"2020. február. 24. 12:28","title":"Schiffer: Kártérítés, szintlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182629e1-967c-467a-8dfd-40f89c4a4b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"Már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20200222_46_000_eves_madarat_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=182629e1-967c-467a-8dfd-40f89c4a4b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230a9b5-a5cf-4868-a648-bb6e452ffbf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_46_000_eves_madarat_talaltak","timestamp":"2020. február. 22. 21:39","title":"46 000 éves madarat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai nagykövetség a hétfői Népszavában adott fel apróhirdetést.","shortLead":"A dél-koreai nagykövetség a hétfői Népszavában adott fel apróhirdetést.","id":"20200224_Ujsaghirdetesben_keresik_a_Hableanytragedia_utolso_aldozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e857179-831a-420c-9f0e-a93e89224a5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Ujsaghirdetesben_keresik_a_Hableanytragedia_utolso_aldozatat","timestamp":"2020. február. 24. 09:53","title":"Újsághirdetésben keresik a Hableány-tragédia utolsó áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen összezavarodtak, amikor a gazdájuk feje lecserélődött egy macskáéra.","shortLead":"Teljesen összezavarodtak, amikor a gazdájuk feje lecserélődött egy macskáéra.","id":"20200223_Ilyen_dobbent_macskakat_ritkan_latni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed75d889-c810-4aa7-83a6-442773bab9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Ilyen_dobbent_macskakat_ritkan_latni","timestamp":"2020. február. 23. 10:07","title":"Ilyen döbbent macskákat ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a95e4db-695a-4849-a4c5-4c73b0e0f775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gimnazisták másképp értik a felebaráti szeretetet, mint az igazgató.","shortLead":"A gimnazisták másképp értik a felebaráti szeretetet, mint az igazgató.","id":"20200222_Katolikus_diakok_tuntettek_kirugott_meleg_tanaraikert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a95e4db-695a-4849-a4c5-4c73b0e0f775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64400f0c-46f6-40f1-a7c9-9b9596c210f2","keywords":null,"link":"/elet/20200222_Katolikus_diakok_tuntettek_kirugott_meleg_tanaraikert","timestamp":"2020. február. 22. 21:55","title":"Katolikus diákok tüntettek kirúgott meleg tanáraikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]