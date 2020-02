Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem vesz levegőt, nincs rá szüksége.","shortLead":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem...","id":"20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e08a8-8ea4-4de1-ba2b-e3d32ae32b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","timestamp":"2020. február. 27. 11:03","title":"Megtalálták az első olyan állatot, amelyik egyáltalán nem lélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Almafát ültetett Nagylakon a Fidesz egykori erősembere.","shortLead":"Almafát ültetett Nagylakon a Fidesz egykori erősembere.","id":"20200228_lazar_janos_lapat_almafa_nagylak_wass_albert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d80e8d-2a6d-446c-aca6-e9cbd162d08e","keywords":null,"link":"/elet/20200228_lazar_janos_lapat_almafa_nagylak_wass_albert","timestamp":"2020. február. 28. 09:05","title":"Lázár János lapátot fogott és ásott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3c41a3-ee4c-4b10-89f8-0da38c1a795e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt szocialista képviselő és honvédelmi miniszter beadványát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították, mert az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette öt tagú tanácsa nem találta meg benne, mit tart alkotmánysértőnek a politikus.","shortLead":"A volt szocialista képviselő és honvédelmi miniszter beadványát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították, mert...","id":"20200227_Ab_Szekeres_Imre_nem_tudta_megindokolni_miert_serti_ha_korrupt_maffiabaloldalinak_nevezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3c41a3-ee4c-4b10-89f8-0da38c1a795e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d7174c-1fb7-4749-b6f3-6bb9b5a8e8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Ab_Szekeres_Imre_nem_tudta_megindokolni_miert_serti_ha_korrupt_maffiabaloldalinak_nevezik","timestamp":"2020. február. 27. 13:13","title":"Ab: Szekeres Imre nem tudta megindokolni, miért alkotmánysértő, ha korrupt maffiabaloldalinak nevezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4b9453-8347-481c-84eb-9a621571db7b","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba kerülhet. Közben kérdés, hogy ha a kormány ellenőrzése alá vonja az újrahasznosítását, érvényesülhetnek-e egyidejűleg a klímavédelmi célok is.","shortLead":"Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba...","id":"202009__betetdij__allami_ujrahasznositas__leisztinger_bejelentkezett__haszonkulacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4b9453-8347-481c-84eb-9a621571db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d091887-b916-4897-b525-4830a607428d","keywords":null,"link":"/360/202009__betetdij__allami_ujrahasznositas__leisztinger_bejelentkezett__haszonkulacs","timestamp":"2020. február. 27. 07:00","title":"40 forinttal is drágulhat az ásványvíz a betétdíjtól, állami cég húzhat hasznot a visszaváltásból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"31 gyógyszerről állapították meg, hogy jelölt lehet a Covid-19 fertőzés kezelésére és megelőzésére.","shortLead":"31 gyógyszerről állapították meg, hogy jelölt lehet a Covid-19 fertőzés kezelésére és megelőzésére.","id":"20200227_Mar_letezo_gyogyszerek_lehetnek_a_koronavirus_ellenszerei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b34a70-997e-40c8-b4f9-05b5065a9308","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Mar_letezo_gyogyszerek_lehetnek_a_koronavirus_ellenszerei","timestamp":"2020. február. 27. 20:58","title":"Már létező gyógyszerek lehetnek a koronavírus ellenszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel képviseli, a vokálisat pedig Rost Andrea.","shortLead":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel...","id":"202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251022d3-ed55-4fd6-8039-64d6967d7e82","keywords":null,"link":"/360/202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","timestamp":"2020. február. 27. 12:00","title":"Ez a kamarakoncert kuriózum idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","shortLead":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","id":"20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709f22ce-d705-4eb6-87c9-2520fee0f925","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","timestamp":"2020. február. 28. 09:27","title":"Koronavírus: a szenteltvíztől is óvakodni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","id":"20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd2ea7f-0a67-4f9b-b432-04505c7cd025","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Szinte eltűnt a munkanélküliség, csak a fiatalok vannak bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]