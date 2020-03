Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","shortLead":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","id":"20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2033c39a-4bed-4662-b5dc-3db6b0d46abc","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","timestamp":"2020. március. 05. 18:55","title":"Tüttő Kata: Itt off-road versenyt lehet rendezni, nem olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő szakterülete a pánik, a szorongás, a depresszió, azt mondja, sok mindent látott már, de az elmúlt napok pánikvásárlásait még ő sem igazán tudja mire vélni. Arra viszont van magyarázata, hogy miért éppen a liszt, az olaj és a tészta volt kelendő.","shortLead":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő...","id":"20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95daaced-0949-4d7d-bdd5-cc40f60d348d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","timestamp":"2020. március. 05. 20:00","title":"A pszichiáter tanácsa koronavírus ellen: ne üljünk fel a pletykavonatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él. A Természetvédemi Világalap (WWF) ehhez kapcsolódóan világszintű petíciót kezdeményezett a műanyagszemét-áradat megfékezésére.","shortLead":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él...","id":"20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a579c3-4c29-4cad-9622-92e4b200826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","timestamp":"2020. március. 06. 18:03","title":"Olyan helyre is eljutott már a mikroműanyag, ahová sosem gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89368250-d2f8-4dbc-87f1-b286640da1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös kezdeményezésnek köszönhetően megtörténhet a kvázi-lehetetlen, Android futhat egy iPhone-on. Korábban úgy tűnt, ezt nem lehet megvalósítani a különféle hardver- és szoftverkorlátozások miatt, azonban mindenhol (még az Apple eszközein is) akadhat ilyen-olyan sebezhetőség.","shortLead":"Egy különös kezdeményezésnek köszönhetően megtörténhet a kvázi-lehetetlen, Android futhat egy iPhone-on. Korábban...","id":"20200306_project_sandcastle_android_for_iphone_beta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89368250-d2f8-4dbc-87f1-b286640da1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9621708-c104-45c7-a7e0-df5f458189fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_project_sandcastle_android_for_iphone_beta","timestamp":"2020. március. 06. 15:03","title":"Ez már szinte szentségtörés: Android futhat az iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iráni házaspár az Artus Kortárs Művészeti Stúdióban járt február 29-én, az aznapi előadáson nagyjából kilencvenen voltak. Az egyik résztvevő a hvg.hu-nak azt írta, hiába voltak egy légtérben két órát, neki a zöld számon azt mondták, nem kell karanténba vonulnia. ","shortLead":"Az iráni házaspár az Artus Kortárs Művészeti Stúdióban járt február 29-én, az aznapi előadáson nagyjából kilencvenen...","id":"20200306_koronavirus_eloadas_beteg_iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bc1aa2-02b1-4aba-b672-9e09b5914bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200306_koronavirus_eloadas_beteg_iran","timestamp":"2020. március. 06. 17:04","title":"\"Egy helyen voltam az iráni koronavírusos diákkal, azt mondták, ne vonuljak karanténba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás utólagos akadálymentesítésének. A beépítés 2022 tavaszán kezdődik, kérdés, elég lesz-e a pénz, nyolc állomásra összesen 5,6 milliárd forint van.","shortLead":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás...","id":"20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d317ed8e-6ec8-46f9-9131-a884bfd1d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","timestamp":"2020. március. 06. 05:42","title":"2023-ra lesz lift egy már felújított metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT).","shortLead":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem...","id":"20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173c07c-de98-4c2a-90d8-a38eee674443","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. március. 06. 07:30","title":"A világhírű amerikai egyetem, az MIT nyit kutatási központot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő a második koronavírus-fertőzött, aki Nagy-Britanniában hunyt el, de a harmadik brit, aki áldozatul esett a betegségnek.","shortLead":"Ő a második koronavírus-fertőzött, aki Nagy-Britanniában hunyt el, de a harmadik brit, aki áldozatul esett...","id":"20200307_koronavius_fertozes_jarvany_nagy_britannia_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d7e35-aef2-44be-86fb-bfe34b61d3f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavius_fertozes_jarvany_nagy_britannia_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 07. 08:36","title":"Újabb brit beteg halt meg a koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]