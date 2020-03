Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt evolúció-biológus, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója. Szerinte az is baj, hogy nem tanulunk eléggé a korábbi nagy járványokból, pedig ennek a mostaninak is volt már előzménye.","shortLead":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt...","id":"202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa0feea-a8d9-4a70-9672-5a7eb152e712","keywords":null,"link":"/360/202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","timestamp":"2020. március. 06. 15:00","title":"A koronavírus felett nincs végső győzelem, legfeljebb előnybe kerülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OPEC a 2008-as világválság óta nem látott olajkitermelés-csökkentést akar, de erre Oroszországnak még áldását kell adni. A koronavírus-járvány miatt ugyanis visszaesett a kereslet, emiatt pedig zuhannak az árak.","shortLead":"Az OPEC a 2008-as világválság óta nem látott olajkitermelés-csökkentést akar, de erre Oroszországnak még áldását kell...","id":"20200306_Olcso_benzin_az_OPEC_nem_akarja_hogy_a_koronavirus_leverje_az_olajarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35674e27-8bde-4369-8354-dae96dbab07c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Olcso_benzin_az_OPEC_nem_akarja_hogy_a_koronavirus_leverje_az_olajarat","timestamp":"2020. március. 06. 12:10","title":"Olcsó benzin: Moszkván múlik, hogy a koronavírus mennyire veri le az olajárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foldit nevű játékban a fehérjék működéséről szerezhetünk fontos információkat, az elért eredményeket pedig a koronavírus ellen küzdő tudósok is hasznosíthatják.","shortLead":"A Foldit nevű játékban a fehérjék működéséről szerezhetünk fontos információkat, az elért eredményeket pedig...","id":"20200306_foldit_videojatek_puzzle_koronavirus_ellenszer_feherje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01113d6-bba5-4bb6-b954-a6ee365d49ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_foldit_videojatek_puzzle_koronavirus_ellenszer_feherje","timestamp":"2020. március. 06. 10:42","title":"Ezzel a videojátékkal ön is segíthet kifejleszteni a koronavírus ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d6755f-4cc2-463f-8348-b923910e3679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CIB Bankot és egy leányvállalatát büntették meg az MNB vizsgálata után.","shortLead":"A CIB Bankot és egy leányvállalatát büntették meg az MNB vizsgálata után.","id":"20200306_Rosszul_merte_fel_a_CIB_a_kockazatait_41_millios_birsagot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d6755f-4cc2-463f-8348-b923910e3679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7273e2c4-17f7-4326-86cd-247276839c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Rosszul_merte_fel_a_CIB_a_kockazatait_41_millios_birsagot_kapott","timestamp":"2020. március. 06. 10:23","title":"Rosszul mérte fel a CIB a kockázatait, 41 milliós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetés ellenére elment a holland beteg a Zsebők Zoltán Szakrendelő karanténnak átalakított rendelőjéből, pedig koronavírus-gyanúval vizsgálták. A rendelőt fertőtlenítették, a férfit a rendőrség keresi.","shortLead":"A figyelmeztetés ellenére elment a holland beteg a Zsebők Zoltán Szakrendelő karanténnak átalakított rendelőjéből...","id":"20200306_pestszentlorinc_rendelo_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153eb657-34ae-4c31-92ad-638f28f10d1c","keywords":null,"link":"/elet/20200306_pestszentlorinc_rendelo_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 14:29","title":"Megszökött a pestszentlőrinci rendelő karanténjából a koronavírus-gyanús beteg, rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf6c05e-d996-4ad3-b5a4-960d8ba2b76b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Arena4-en lesz látható az NHL, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság és a francia kézilabda-bajnokság is.","shortLead":"Az Arena4-en lesz látható az NHL, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság és a francia kézilabda-bajnokság is.","id":"20200306_Uj_sportcsatorna_indul_ismet_kepernyon_az_NHL","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6c05e-d996-4ad3-b5a4-960d8ba2b76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafae4ba-ff10-4b39-a78a-a758cce3bf4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Uj_sportcsatorna_indul_ismet_kepernyon_az_NHL","timestamp":"2020. március. 06. 18:26","title":"Új sportcsatorna indul, ismét képernyőn az NHL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e884b8de-31d5-4acd-a72f-aae510ef7ee6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszavazta a szenátus is a csomagot. Oltóanyag-kutatásra is jut belőle.","shortLead":"Megszavazta a szenátus is a csomagot. Oltóanyag-kutatásra is jut belőle.","id":"20200305_83_milliard_dollarral_harcol_a_virus_ellen_Amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e884b8de-31d5-4acd-a72f-aae510ef7ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1869646b-0b54-400c-9d8e-a8a66a79c9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_83_milliard_dollarral_harcol_a_virus_ellen_Amerika","timestamp":"2020. március. 05. 22:01","title":"8,3 milliárd dollárral harcol a vírus ellen Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb5090-6896-4e55-a001-84f9e67f3184","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy döntött az operatív törzs, hogy fel kell szabadítani a helyeket a koronavírusos, vagy fertőzésgyanús páciensek számára.","shortLead":"Úgy döntött az operatív törzs, hogy fel kell szabadítani a helyeket a koronavírusos, vagy fertőzésgyanús páciensek...","id":"20200306_Elszallitjak_a_Szent_Laszlo_korhaz_infektologiajarol_a_nem_koronavirusos_betegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb5090-6896-4e55-a001-84f9e67f3184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f631c-e8fb-42df-8b59-2a52ebeb4eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Elszallitjak_a_Szent_Laszlo_korhaz_infektologiajarol_a_nem_koronavirusos_betegeket","timestamp":"2020. március. 06. 18:54","title":"Elszállítják a Szent László kórház infektológiájáról a nem koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]