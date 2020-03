Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","shortLead":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","id":"20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f89bda1-720c-4b03-9c00-aed9fda2c8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","timestamp":"2020. március. 07. 15:22","title":"Kamionok balesete miatt lezárták a 42-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni a koronavírus-járvány terjedésének lassításában.","shortLead":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c41a866-1416-4817-bed9-a22b5b81d0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","timestamp":"2020. március. 09. 09:03","title":"Koronavírus: Ha nyitva hagyja a gépén ezt a weboldalt, azonnal bejelez, amikor az arcához nyúlna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e89d6e9-617a-444a-a2bf-f3dcadb02a42","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyarországon ennél jóval nagyobb az arány, a vezető pozíciókat 42 százalékban nők töltik be.","shortLead":"Magyarországon ennél jóval nagyobb az arány, a vezető pozíciókat 42 százalékban nők töltik be.","id":"20200308_Eurostata_vezeto_beosztasban_dolgozok_csupan_egyharmada_no_az_unios_tagallamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e89d6e9-617a-444a-a2bf-f3dcadb02a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5f31f-8ce9-4b83-badb-0b523976d2a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Eurostata_vezeto_beosztasban_dolgozok_csupan_egyharmada_no_az_unios_tagallamokban","timestamp":"2020. március. 08. 15:07","title":"Csak a vezető beosztásúak harmada nő az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","shortLead":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","id":"20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7851990a-f5de-48a9-87b5-4c2f14ec5787","keywords":null,"link":"/sport/20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","timestamp":"2020. március. 07. 16:39","title":"Davis Kupa: Balázs egyenlített, Fucsovics továbbjutás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle a fogkrémet.","shortLead":"Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle...","id":"20200308_Mar_ujrahasznosithato_tubusban_is_kaphato_fogkrem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7241df0e-50d8-4222-815a-64eb0d8c4170","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Mar_ujrahasznosithato_tubusban_is_kaphato_fogkrem","timestamp":"2020. március. 08. 11:35","title":"Már újrahasznosítható tubusban is kapható fogkrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli tartományok vezetői azt üzenik, forduljanak vissza. Nagy a bizonytalanság az országban, nem tudni, mikor zárják el ténylegesen a távozni akarók útját.","shortLead":"A déli tartományok vezetői azt üzenik, forduljanak vissza. Nagy a bizonytalanság az országban, nem tudni, mikor zárják...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704ffc6-afe0-47b7-a0e3-530dc3f5be09","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 08. 19:56","title":"Tömegek menekülnek délre Észak-Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729142cc-21c7-4369-8877-a1182b6654b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is eléneklik benne, mennyire fontos az alapos kézmosás, és hogy piszkos manccsal ne nyúlkáljunk az arcunkhoz.","shortLead":"Azt is eléneklik benne, mennyire fontos az alapos kézmosás, és hogy piszkos manccsal ne nyúlkáljunk az arcunkhoz.","id":"20200307_vietnam_koronavirus_popdal_kezmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729142cc-21c7-4369-8877-a1182b6654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c67a3a-a405-42dc-9b8c-1ecf926c3daa","keywords":null,"link":"/elet/20200307_vietnam_koronavirus_popdal_kezmosas","timestamp":"2020. március. 07. 17:30","title":"A vietnami kormány fülbemászó popdalban tájékoztat a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]