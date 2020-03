Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8dbe0c5-ec52-4290-8aa5-b931534a7b74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden bizonnyal a koronavírus-veszély is közrejátszott abban, hogy az Apple megváltoztatta korábbi álláspontját az iPhone-ok letisztításával kapcsolatban.","shortLead":"Minden bizonnyal a koronavírus-veszély is közrejátszott abban, hogy az Apple megváltoztatta korábbi álláspontját...","id":"20200312_apple_iphone_tisztitasi_eloirasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8dbe0c5-ec52-4290-8aa5-b931534a7b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1285555-41a1-47ba-892e-ffc15b0dca83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_apple_iphone_tisztitasi_eloirasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 12:03","title":"Az Apple ajánlja: így kell tisztítani az iPhone-okat a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","shortLead":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","id":"20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aca9fb-f32a-4ddc-a429-dbc61fb82024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 18:35","title":"Lefújták az E3 videojátékos óriásshowt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A fertőzésveszély miatti vesztegzár sokféle lelki károsodást okozhat a bennlévőknek, de a kockázat egy kis odafigyeléssel jelentősen csökkenthető – állítja a karanténpszichológia. A kérdés különösen aktuális most, amikor idehaza is rendkívüli korlátozó intézkedések jönnek.","shortLead":"A fertőzésveszély miatti vesztegzár sokféle lelki károsodást okozhat a bennlévőknek, de a kockázat egy kis...","id":"20200311_Karanten_koronavirus_pszichologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59442654-3c9b-4220-9e8f-320a5d6ec01e","keywords":null,"link":"/360/20200311_Karanten_koronavirus_pszichologia","timestamp":"2020. március. 11. 10:20","title":"Vészhelyzeti karantén? Kevésbé fáj, ha értelmet találunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető nem járt külföldön és nem érintkezett külföldiekkel. ","shortLead":"Az illető nem járt külföldön és nem érintkezett külföldiekkel. ","id":"20200312_vizivarosi_irodahaz_koronavirus_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bd78f9-603b-469d-9ab2-3985144a77a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_vizivarosi_irodahaz_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. március. 12. 21:02","title":"A Vízivárosi Irodaházban dolgozott az egyik koronavírusos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a balesetben.","shortLead":"Senki sem sérült meg a balesetben.","id":"20200312_Megfekeztek_a_tiszaujvarosi_tuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16181b7c-3869-4a1a-a918-3f7d68fa6802","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Megfekeztek_a_tiszaujvarosi_tuzet","timestamp":"2020. március. 12. 21:37","title":"Megfékezték a tiszaújvárosi tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be a második világháborút megelőző utolsó békeéveket. Csakhogy a tárlat olyan világot tár a látogatói elé, amely ilyen formában soha nem létezett. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be...","id":"20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4634698-ca7a-4448-a0ee-4e573b73ef4f","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","timestamp":"2020. március. 12. 19:48","title":"A múltat akarták bemutatni, de a jelennek hízelegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen változtatnának.","shortLead":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen...","id":"20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f4d74-7b30-4225-a368-f4a8d2913b9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","timestamp":"2020. március. 11. 12:26","title":"Online biztosítást szeretne? Hamarosan kaphat egy ajánlatot Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

","shortLead":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

","id":"20200312_tom_hanks_rita_wilson_koronavirus_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1261c153-710a-4cad-aeb3-11bc89360839","keywords":null,"link":"/elet/20200312_tom_hanks_rita_wilson_koronavirus_ausztralia","timestamp":"2020. március. 12. 05:07","title":"Koronavírussal fertőzött Tom Hanks és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]