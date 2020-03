Az amerikai elnökválasztás menetrendjébe is beleszól a járvány.

Egyre súlyosabb a járványhelyzet az Egyesült Államokban is. Bár első ránézésre nem tűnik drámainak, hogy egy 300 milliós országban 3500 megbetegedést regisztráltak, valószínűleg nagyon sokakról nem derül ki, hogy koronavírussal fertőzöttek. A teszt ugyanis hiába van ingyen, sokan attól tartanak, hogy a kezelés költségeit már ki kellene fizetniük, így inkább el sem mennek orvoshoz.

Ez alaphelyzetben is nagy baj lenne, de az amerikaiaknál előválasztást is tartanak. Kedden reggel (magyar idő szerint kora délután) Floridában, Illinois-ban, Ohióban és Arizonában tervezték kinyitni a szavazóhelyiségeket, június elejéig pedig az ország további 26 államában még meg kell tartani a szavazást. Ez azt jelenti: több millióan indulnak el voksolni, ahol emberek között lesznek, közös tollat, nem fertőtlenített érintőképernyőt használnak idegenekkel, több ezren ugyanazokba a szavazófülkékbe mennek be, és fogalmunk sincs arról, hogy hány fertőzött lehet közöttük.

Ohióban az állam egészségügyi vezetőinek kérésére a kormányzó bejelentette, hogy nem lehet ma előválasztást tartani. A Fivethirtyeight gyűjtése szerint máshol is látják, hogy nagy a baj: Arizonában tömegesen zárták be az iskolákban és idősotthonokban felállított szavazóhelyiségeket, ami viszont azt jelenti, hogy mindenhol máshol még több ember lesz. Wyomingban bejelentették, hogy nem tartanak jelölőgyűlést, helyette levélben várják a voksokat, Georgiában és Lousinianában pedig nem várták meg az állami szervek beavatkozását, ott a Demokrata Párt helyi vezetői döntöttek úgy, hogy nem tartanak a következő hetekben szavazást. Ahol levélben érkeznek a szavazatok, ott külön kérik az embereket, hogy ne nyalják meg a borítékot, hanem vízzel nedvesítsék be, amikor leragasztják.

A problémákat súlyosbítja, hogy nemcsak sok idős megy el szavazni, hanem a szavazatszámlálók nagyjából harmada is 60 év fölötti.