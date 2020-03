Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már a felsőházi ülésteremben dolgozhatnak a képviselők. A parlament ülésrendjében egyelőre nincs változás.","shortLead":"Jövő héten már a felsőházi ülésteremben dolgozhatnak a képviselők. A parlament ülésrendjében egyelőre nincs változás.","id":"20200319_Jarvanyveszely_terem_koltozik_Parlament_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce75973d-4cb2-4127-aaf7-f00e34fb87b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Jarvanyveszely_terem_koltozik_Parlament_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 12:53","title":"A koronavírus miatt másik terembe költözik a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szennyezett levegő belélegzése károsítja a bélbaktériumokat, megnöveli a túlsúly, a diabétesz, a gyomor- és bélbajok és más krónikus betegségek kockázatát – derült ki a Coloradói Egyetem boulderi kampuszának kutatásából.","shortLead":"A szennyezett levegő belélegzése károsítja a bélbaktériumokat, megnöveli a túlsúly, a diabétesz, a gyomor- és bélbajok...","id":"20200318_legszennyezes_tulsuly_kapcsolata_szennyezett_levego_cukorbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90603d08-c188-4969-9308-ddbb8d30974c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_legszennyezes_tulsuly_kapcsolata_szennyezett_levego_cukorbetegseg","timestamp":"2020. március. 18. 17:03","title":"Meglepő kapcsolatot mutattak ki a szennyezett levegő és a túlsúly között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cd68e7-88d5-4dff-9473-20fc6cf815e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljes magyar ipar majdnem harmadát az autógyártás jelenti, a GDP 4-5 százalékát ez a szektor adja. A koronavírus nélkül is bajban lenne az autóipar, a járvány viszont extrémen súlyossá teszi a helyzetet. És azt sem tudni még, mi lesz a beszállítókkal, valamint a több tízezer alkalmazottal.","shortLead":"A teljes magyar ipar majdnem harmadát az autógyártás jelenti, a GDP 4-5 százalékát ez a szektor adja. A koronavírus...","id":"20200319_autogyar_auto_leallas_gdp_mercedes_audi_suzuki_opel_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45cd68e7-88d5-4dff-9473-20fc6cf815e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd95b3d3-4c3f-4771-ac30-604ab682ed96","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_autogyar_auto_leallas_gdp_mercedes_audi_suzuki_opel_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 18:00","title":"Az egész magyar gazdaságot megrengeti az autógyárak leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az sem biztos, hogy június elsejéig bajnokot tudnak hirdetni bármelyik sorozatban.","shortLead":"Az sem biztos, hogy június elsejéig bajnokot tudnak hirdetni bármelyik sorozatban.","id":"20200319_Aprilis_30ig_szunetel_az_angol_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f9d054-c7e2-4312-a88e-5bc3940c0101","keywords":null,"link":"/sport/20200319_Aprilis_30ig_szunetel_az_angol_foci","timestamp":"2020. március. 19. 15:18","title":"Április 30-ig szünetel a Premier League","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f716a175-444c-465f-a278-73592484d770","c_author":"Majtényi László","category":"360","description":"Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában súlyos szabadságkorlátozást jelent. Majtényi László a HVG-nek írt cikkében arra is figyelmeztet, hogy a legnagyobb veszély az információszabadságot fenyegeti.","shortLead":"Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert...","id":"202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f716a175-444c-465f-a278-73592484d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09833981-735d-4e75-b990-c9c96af59dfc","keywords":null,"link":"/360/202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","timestamp":"2020. március. 19. 15:00","title":"Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","shortLead":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","id":"20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d696097-09e1-43d6-b51e-2b108e9a4500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","timestamp":"2020. március. 18. 15:41","title":"Hamarabb jöhet a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","shortLead":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","id":"20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc6e99-d0cc-4818-9581-48688be13275","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Bill Gates a koronavírus-járványról: ha jól csináljuk, csak néhány hetet kell átvészelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Sándorfi Balázs, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban maximalizálják. Mit jelent mindez? Örülhetünk az alacsony hitelkamatnak? Ennél egy kicsit árnyaltabb a kép.","shortLead":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban...","id":"20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4eb147-4d82-43f9-a74f-0eab6b32708f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","timestamp":"2020. március. 18. 18:25","title":"Mit jelent a most bejelentett kamatplafon? Nem mindenki fogja megkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]