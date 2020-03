Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","shortLead":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","id":"20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8064e8aa-9d6d-4d04-938f-00ac899b309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:15","title":"Észak-Korea feltűnően nagy csendben van, miközben világszerte tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

","shortLead":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

","id":"20200318_koronavirus_spar_mennyisegi_korlatozas_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50d99ed-81e6-4d31-bfbf-de27ec603e0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_koronavirus_spar_mennyisegi_korlatozas_kereskedelem","timestamp":"2020. március. 18. 21:09","title":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vállalkozói terhek csökkentését és hiteltörlesztési moratóriumot rendel el a kormány – erről beszélt Orbán Viktor a második nekifutásra közölt Facebook-videóban.","shortLead":"A vállalkozói terhek csökkentését és hiteltörlesztési moratóriumot rendel el a kormány – erről beszélt Orbán Viktor...","id":"20200318_Orban_Viktor_rendkivuli_bejelentes_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ef684-9ddb-4de3-8812-8f10fc4ad6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Orban_Viktor_rendkivuli_bejelentes_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 18. 15:53","title":"Orbán Viktor bejelentése a koronavírusról: itt vannak a gazdaságvédelmi akcióterv első lépései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03049b00-13c2-4133-875d-af1c476b9db1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Google mai logója kapcsán felidézzük Semmelweis Ignác megvilágosodásának egy kulcsmomentumát.","shortLead":"A Google mai logója kapcsán felidézzük Semmelweis Ignác megvilágosodásának egy kulcsmomentumát.","id":"20200320_Semmelweis_Ignac_google_felfedezes_gyermekagyi_laz_kezmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03049b00-13c2-4133-875d-af1c476b9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc67f91-db9a-48d1-90b5-2ce764223121","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200320_Semmelweis_Ignac_google_felfedezes_gyermekagyi_laz_kezmosas","timestamp":"2020. március. 20. 11:00","title":"Semmelweis nagy felfedezése: milyen kapcsolat volt a gyermekágyi láz és a kézmosás között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belgrádi reptér dél óta nem fogad és nem indít járatokat. Szerbiában már 103 fertőzöttet tartanak nyílván.","shortLead":"A belgrádi reptér dél óta nem fogad és nem indít járatokat. Szerbiában már 103 fertőzöttet tartanak nyílván.","id":"20200319_Szerbia_teljesen_lezarja_hatarait_a_szemelyi_forgalom_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9e1e64-6512-448f-b7e2-8286aac895a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Szerbia_teljesen_lezarja_hatarait_a_szemelyi_forgalom_elott","timestamp":"2020. március. 19. 19:43","title":"Szerbia teljesen lezárja határait a külföldiek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag alig akadnak tömegközlekedők a fővárosban. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag alig akadnak tömegközlekedők a fővárosban. ","id":"20200319_bkk_menetrend_utasszam_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8cceee-df52-4ee3-aa86-c714ac71f78c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_bkk_menetrend_utasszam_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 10:27","title":"BKK: Drasztikusan csökkent az utasok száma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves sportoló nemrég Magyarországon járt, később pozitív lett a tesztje.\r

","shortLead":"A 25 éves sportoló nemrég Magyarországon járt, később pozitív lett a tesztje.\r

","id":"20200318_Magyar_versenyen_is_reszt_vett_egy_koronavirusos_delkoreai_vivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc07ff-9318-4035-9cf4-2c0324b558e6","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Magyar_versenyen_is_reszt_vett_egy_koronavirusos_delkoreai_vivo","timestamp":"2020. március. 18. 17:08","title":"Magyar versenyen is részt vett egy koronavírusos dél-koreai vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Augusztus az új időpont. Vagy 2021.","shortLead":"Augusztus az új időpont. Vagy 2021.","id":"20200320_koronavirus_budapest_vizes_europa_bajnoksag_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a01d7b-000a-4961-8593-ecab9fe38f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200320_koronavirus_budapest_vizes_europa_bajnoksag_halasztas","timestamp":"2020. március. 20. 12:40","title":"Koronavírus: elhalasztják a budapesti vizes Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]