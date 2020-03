Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kábítószert egy másik rabtól kapta, aki ellen gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat.\r

","shortLead":"A kábítószert egy másik rabtól kapta, aki ellen gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt...","id":"20200319_Borton_tuladagolas_dizajner_drog_Nograd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc4e385-85e6-4ced-92f9-6aff4d18725b","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Borton_tuladagolas_dizajner_drog_Nograd","timestamp":"2020. március. 19. 11:03","title":"Börtönben adagolta túl magát egy férfi Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belgrádi reptér dél óta nem fogad és nem indít járatokat. Szerbiában már 103 fertőzöttet tartanak nyílván.","shortLead":"A belgrádi reptér dél óta nem fogad és nem indít járatokat. Szerbiában már 103 fertőzöttet tartanak nyílván.","id":"20200319_Szerbia_teljesen_lezarja_hatarait_a_szemelyi_forgalom_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9e1e64-6512-448f-b7e2-8286aac895a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Szerbia_teljesen_lezarja_hatarait_a_szemelyi_forgalom_elott","timestamp":"2020. március. 19. 19:43","title":"Szerbia teljesen lezárja határait a külföldiek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c012561-7eae-4c7b-8d68-13d3315587ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi helyzetről, az eszközök beszerzéséről és gazdasági intézkedésekről is szó lesz az ülésen.","shortLead":"Az egészségügyi helyzetről, az eszközök beszerzéséről és gazdasági intézkedésekről is szó lesz az ülésen.","id":"20200319_Orban_az_akciocsoportok_vezetoivel_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c012561-7eae-4c7b-8d68-13d3315587ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9860-cd7a-4d1d-b1ed-161026303408","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Orban_az_akciocsoportok_vezetoivel_targyal","timestamp":"2020. március. 19. 21:09","title":"Orbán az akciócsoportok vezetőivel tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","id":"20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859ac5fa-13c9-410d-b620-43c7594218d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","timestamp":"2020. március. 19. 13:50","title":"Az Emirates és a Wizz Air is felfüggeszti a Budapest-Dubaj járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080d40e7-d77e-4b0a-9cc6-85509065de7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, demokratikus zöld energia, a napelemek telepítésének helyét optimalizáló rendszer és a telefont a sétálás közben keletkezett mozgási energiával folyamatosan töltő tok is szerepel a negyedik MVM Edison startupverseny döntőjébe került projektek között. A programban akár 50 millió forintos magvető befektetést is nyerhetnek a legjobbak.","shortLead":"Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, demokratikus zöld energia, a napelemek telepítésének...","id":"20200319_mvm_edison_2020_startupverseny_dontos_csapatok_otletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080d40e7-d77e-4b0a-9cc6-85509065de7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2856b38a-483a-4358-bb5d-63b371f5b7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_mvm_edison_2020_startupverseny_dontos_csapatok_otletek","timestamp":"2020. március. 19. 14:03","title":"A sétálás energiájával tölti a telefont a tok – érdekes innovációk az MVM pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már az Egyesült Államok valamennyi tagállamában diagnosztizálták a koronavírust. Két kórházhajót indítanak a vírus által leginkább sújtott vidékekre: az egyiket New Yorkba, a másikat pedig a nyugati partra. ","shortLead":"Már az Egyesült Államok valamennyi tagállamában diagnosztizálták a koronavírust. Két kórházhajót indítanak a vírus...","id":"20200318_Trump_Az_orszag_haboruban_all_a_kinai_virus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6196abf2-ce53-4dcf-9cfc-5b9da849d4b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Trump_Az_orszag_haboruban_all_a_kinai_virus_ellen","timestamp":"2020. március. 18. 21:56","title":"Trump: Az ország háborúban áll a kínai vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelentek a koronavírus-helyzet miatt bejelentett gazdaságvédelmi csomag részletei. Száznegyven cégnél kezdik meg a munkát a honvédelmi irányítócsoportok. Újabb autóipari cég állt le, a kormány százezres nagyságrendű munkanélküliségre számít. Itt megtalál minden fontos hírt a járványról, percről percre.","shortLead":"Megjelentek a koronavírus-helyzet miatt bejelentett gazdaságvédelmi csomag részletei. Száznegyven cégnél kezdik meg...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_marcius19_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c9739c-58de-4603-a91d-29cc2ade465a","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_jarvany_marcius19_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 19. 07:40","title":"Százmilliárdokban mérhető a magyar gazdaság kiesése, munkanélküliségi hullámra kell készülni - koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b83cb24-73fb-40a6-a9d4-faa6da3c54b7","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt rendkívüli megbeszélést tartottak az UEFA érintettjei, hogy fontos döntéseket hozzanak a futballszezon befejezéséről. Az eddig a kiváló szervezettség látszatát keltő intézményről az elmúlt hetekben kiderült: nem áll a helyzet magaslatán. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt rendkívüli megbeszélést tartottak az UEFA érintettjei, hogy fontos döntéseket hozzanak...","id":"202012_a_futball_virusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b83cb24-73fb-40a6-a9d4-faa6da3c54b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6efb4e-a2f7-47bd-b18a-7028242136fe","keywords":null,"link":"/360/202012_a_futball_virusa","timestamp":"2020. március. 20. 13:00","title":"Dénes Ferenc: \"A labdarúgók és a nézők egészségénél mi lehet fontosabb? Úgy van, a profit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]