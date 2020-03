Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat, hogy készüljenek rendesen. A tanároknak szerinte a karantén és a digitális oktatás több szabadidőt hozott.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat...","id":"20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4065b82b-6c8e-4a4d-8b39-8cc9ac5401d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","timestamp":"2020. március. 20. 09:10","title":"Maruzsa Zoltán: Változhat az érettségi, a NAT viszont nem, mert a tanároknak több idejük lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e781537e-f225-4881-974f-f7f136c900dd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki se gondolkozzon politikai visszatérésen - figyelmeztette kormánya tagjait Antall József és végül igaza is lett. Sokszor saját párttársaival sem értett egyet, miközben nehéz helyzetben próbálta irányítani az országot. A film az első szabad választás 30. évfordulóján látható a hvg360-on. ","shortLead":"Senki se gondolkozzon politikai visszatérésen - figyelmeztette kormánya tagjait Antall József és végül igaza is lett...","id":"20200321_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e781537e-f225-4881-974f-f7f136c900dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1572f88a-73f8-4633-80d5-0f386973be86","keywords":null,"link":"/360/20200321_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 21. 19:00","title":"Doku360: \"Az első ülésen megmondta, hogy ez egy kamikaze kormány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc35f71-4965-4da0-9317-2616cc869d8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar közösségi karanténvideót készített.","shortLead":"A zenekar közösségi karanténvideót készített.","id":"20200320_Maradj_velem_otthon__itt_a_Fatal_Error_uj_klipje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bc35f71-4965-4da0-9317-2616cc869d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4912f6-d9f5-4356-b02e-d3165e741595","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Maradj_velem_otthon__itt_a_Fatal_Error_uj_klipje","timestamp":"2020. március. 20. 10:20","title":"„Maradj velem otthon” – itt a Fatal Error új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orvosok mellett a kórházi ápolókat is visszahívják, és a végzős orvostanhallgatók segítségére is számít a brit kormány. ","shortLead":"Az orvosok mellett a kórházi ápolókat is visszahívják, és a végzős orvostanhallgatók segítségére is számít a brit...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_nyugdij_orvos_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75ca888-cbbd-4bb4-a3f6-06e87f3de591","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_nyugdij_orvos_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 20. 18:05","title":"Több tízezer nyugdíjas orvost hívnak munkába Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester szerint az otthonról dolgozók miatt a parkolási helyzet semmivel nem lett jobb Budapest belvárosában, mint a veszélyhelyzet bevezetése előtt volt, így semmi sem indokolja a parkolás ingyenessé tételét.","shortLead":"A főpolgármester szerint az otthonról dolgozók miatt a parkolási helyzet semmivel nem lett jobb Budapest belvárosában...","id":"20200320_Egyelore_marad_fizetos_a_parkolas_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfba4a-8444-4ad3-ab40-7f0e16183c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_Egyelore_marad_fizetos_a_parkolas_Budapesten","timestamp":"2020. március. 20. 10:39","title":"Egyelőre marad fizetős a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"23 kilométeres kamionsor torlódott fel az M43-as autópályán.","shortLead":"23 kilométeres kamionsor torlódott fel az M43-as autópályán.","id":"20200320_nyolc_ora_csanadpalota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a6f1a2-54c5-4c7c-a03c-f033d87f09f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_nyolc_ora_csanadpalota","timestamp":"2020. március. 20. 08:07","title":"Nyolc óránál többet kell várakozniuk a kamionoknak Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány idején is jelentkezik a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Radó Péter oktatáskutatóval arról beszélgettünk, milyen hatása van a vírusnak a magyar oktatásra.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején is jelentkezik a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Radó Péter oktatáskutatóval arról...","id":"20200321_Rado_Peter_a_Fulkeben_Ebben_a_helyzetben_el_kellene_engedni_hogy_van_tananyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d74606b-ec93-4c23-8fa5-1e7ebb0612d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Rado_Peter_a_Fulkeben_Ebben_a_helyzetben_el_kellene_engedni_hogy_van_tananyag","timestamp":"2020. március. 21. 10:00","title":"Radó Péter a Fülkében: Ebben a helyzetben el kellene engedni, hogy van tananyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]