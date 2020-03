Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","shortLead":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","id":"20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaae2d3-6c91-4dc6-be78-0e9210a84f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Videóban buzdít a pénzügyminiszter: ne használjunk készpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6500abf5-8154-422c-bc99-891ed120db3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi magazin elmúlt tíz évben lapszámainak összes cikke olvasható.","shortLead":"Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi...","id":"20200319_mult_kor_digitalis_archivum_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6500abf5-8154-422c-bc99-891ed120db3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd6e1a0-83e4-482c-937d-ed8cd701136f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_mult_kor_digitalis_archivum_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. március. 19. 21:03","title":"44 lapszámnyi izgalmas történelem: a Múlt-kor ingyenessé tette digitális archívumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

A miniszterelnök szerint távol kell tartani egymástól az embereket.","shortLead":"Csak elvitelre lehet ételt rendelni péntek estétől az Egyesült Királyságban. A miniszterelnök szerint távol kell...","id":"20200320_koronavirus_boltzar_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a12a1c-5a7e-4544-8f53-0f3d23ec86dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_koronavirus_boltzar_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. március. 20. 19:00","title":"Az éttermektől a kocsmákig mindent bezárnak az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]