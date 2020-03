Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","shortLead":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","id":"20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27d978-1030-4fac-8abf-9ac20e5dcc41","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 21. 17:25","title":"Egyedül Lombardiában 546 újabb halálos áldozatot szedett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapanyagok már itt vannak.","shortLead":"Az alapanyagok már itt vannak.","id":"20200321_A_Wizz_Air_hozhat_Kinabol_Magyarorszagra_maszkokat_kezfertotlenitoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7346cf43-1ed3-4a80-a053-357e8420061f","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_Wizz_Air_hozhat_Kinabol_Magyarorszagra_maszkokat_kezfertotlenitoket","timestamp":"2020. március. 21. 15:55","title":"A Wizz Air hozhat Kínából Magyarországra maszkokat, kézfertőtlenítőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e8bb10-b48f-423e-b8f4-0fa502c17649","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány kivételtől eltekintve csak azok maradhatnak nyitva, amelyek kórházak közelében vannak.","shortLead":"Néhány kivételtől eltekintve csak azok maradhatnak nyitva, amelyek kórházak közelében vannak.","id":"20200321_Kanadai_es_amerikai_boltokat_zar_be_a_Starbucks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e8bb10-b48f-423e-b8f4-0fa502c17649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f52e35c-c9c0-4032-83e5-0c7b37767e09","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Kanadai_es_amerikai_boltokat_zar_be_a_Starbucks","timestamp":"2020. március. 21. 15:12","title":"Kanadai és amerikai boltokat zár be a Starbucks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti orvos arról számolt be, hogy a maszk amit kaptak, szinte semmire nem jó. Overállt és védőszemüveget már magának vett: egy barkácsáruházban.","shortLead":"Egy budapesti orvos arról számolt be, hogy a maszk amit kaptak, szinte semmire nem jó. Overállt és védőszemüveget már...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_haziorvos_egeszsegugy_vedofelszereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e45c1a-007c-4665-909e-0a11b1ed3b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_haziorvos_egeszsegugy_vedofelszereles","timestamp":"2020. március. 20. 20:14","title":"Ezt kapták az államtól a háziorvosok: három maszk, egy kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombattól lép életbe a korlátozás.","shortLead":"Szombattól lép életbe a korlátozás.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_ikea_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0528f9d-1f3e-4016-99db-1a3b439ab5ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_jarvany_ikea_bezaras","timestamp":"2020. március. 20. 09:54","title":"Bezárnak a magyar IKEA-áruházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f01b3fc-7b9e-4a7c-af67-7c9941a5e9ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annyi névváltáson ment át az utóbbi években az LMP, hogy ezt csak egy politológus tudja követni. Még szerencse, hogy a Duma Aktuál csapatában ott van Ceglédi Zoltán, aki biztos kézzel végigkalauzol minket az ökopárt viszontagságos múltján és jelenén. ","shortLead":"Annyi névváltáson ment át az utóbbi években az LMP, hogy ezt csak egy politológus tudja követni. Még szerencse...","id":"20200320_Duma_Aktual_LMP_nevvaltasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f01b3fc-7b9e-4a7c-af67-7c9941a5e9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5be414-1877-4f99-9564-d6cf56453355","keywords":null,"link":"/360/20200320_Duma_Aktual_LMP_nevvaltasai","timestamp":"2020. március. 20. 19:30","title":"Duma Aktuál: Az emlékezetből megrajzolt Dávid Ibolya és a Szupernagyi vezeti az LMP-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5ebacd-4dd4-4b6b-80bf-3336ca928fec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gumikesztyűket is vettek a képviselők.","shortLead":"Gumikesztyűket is vettek a képviselők.","id":"20200320_Maszkban_alakul_meg_az_uj_szlovak_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e5ebacd-4dd4-4b6b-80bf-3336ca928fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60233807-a0c2-4711-af38-c74d0e173dfd","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Maszkban_alakul_meg_az_uj_szlovak_parlament","timestamp":"2020. március. 20. 12:26","title":"Maszkban alakul meg az új szlovák parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","shortLead":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","id":"20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb95170-45bb-4672-822b-68dff441687e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 20. 11:56","title":"Levélben kérik Orbán Viktor segítségét a mentődolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]