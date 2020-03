Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem minden eddiginél elkeserítőbb számokat közölt a koronavírus-járvány állásáról.","shortLead":"Az olasz polgári védelem minden eddiginél elkeserítőbb számokat közölt a koronavírus-járvány állásáról.","id":"20200321_Egy_nap_alatt_793_ember_halt_meg_Olaszorszagban_a_virustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f585dc6a-1435-4ce6-bd6b-8724d4075c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Egy_nap_alatt_793_ember_halt_meg_Olaszorszagban_a_virustol","timestamp":"2020. március. 21. 18:19","title":"Egy nap alatt 793 ember halt meg Olaszországban a vírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5270058-8696-4a62-b451-ec44c72bad40","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A magyar spekulánsok is készültek a puha-kemény márkaváltásra, románbarát marad a pártlap, és szovjet láger nyomai bukkannak fel – epizódok az NDK utolsó tavaszából. ","shortLead":"A magyar spekulánsok is készültek a puha-kemény márkaváltásra, románbarát marad a pártlap, és szovjet láger nyomai...","id":"20200321__ndk_marka_trabant_lager_marosvasarhely_Eljottaparadicsom_1990_marcius_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5270058-8696-4a62-b451-ec44c72bad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a944f39b-3733-4951-92d3-fd3f61350ab8","keywords":null,"link":"/360/20200321__ndk_marka_trabant_lager_marosvasarhely_Eljottaparadicsom_1990_marcius_21","timestamp":"2020. március. 21. 15:30","title":"Már a Trabant-gyárból is VW gurult ki – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Aki ezt megszavazza, az nem ellenzék, és arra nem szavazunk.","shortLead":"Aki ezt megszavazza, az nem ellenzék, és arra nem szavazunk.","id":"20200322_Gomperz_Jarvanypuccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db359b2-d246-4e16-b8d5-dbd97e94da9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Gomperz_Jarvanypuccs","timestamp":"2020. március. 22. 07:50","title":"Gomperz: Karantén mindörökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken 29-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe.","shortLead":"Pénteken 29-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe.","id":"20200320_Kihirdettek_a_veszelyhelyzetet_Kijevben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570a05-8c1c-4b7f-878f-b158e26734f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Kihirdettek_a_veszelyhelyzetet_Kijevben","timestamp":"2020. március. 20. 21:01","title":"Kihirdették a veszélyhelyzetet Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte; hogy sok helyen leállt a légi közlekedés, bezártak az éttermek, az iskolák, elmaradnak a turisták is. Most az AFP fotósainak lencséjén keresztül meg is mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a világ népszerű turistacélpontjai alig pár hét leforgása alatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte...","id":"20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d288f2ce-43d8-4c36-a799-0093a28c222f","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","timestamp":"2020. március. 20. 17:10","title":"Előtte tömeg, utána az üresség - fotókon mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a népszerű turistacélpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03c462-c6fc-4d9f-aadc-9cecdcb121f4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lesz oltás és orvosság a Covid–19 ellen, de még várni kell egy keveset. A védekezésnek több módjával is folynak a kísérletek.","shortLead":"Lesz oltás és orvosság a Covid–19 ellen, de még várni kell egy keveset. A védekezésnek több módjával is folynak...","id":"202012__koronavirus_oltas_es_gyogyszer__ebola_es_malaria_utan__emelnek_atetet__lazas_sietseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d03c462-c6fc-4d9f-aadc-9cecdcb121f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7151dc-a835-4354-95f6-b399e0d58c60","keywords":null,"link":"/360/202012__koronavirus_oltas_es_gyogyszer__ebola_es_malaria_utan__emelnek_atetet__lazas_sietseg","timestamp":"2020. március. 21. 08:15","title":"Mikor lesz oltás és gyógyszer a koronavírus ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5275bf1-61b9-4440-a1d6-02b03cb73a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minimalista dizájn irányába indul el a japán cég.","shortLead":"A minimalista dizájn irányába indul el a japán cég.","id":"20200320_Ujfajta_emblema_lesz_a_Nissanokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5275bf1-61b9-4440-a1d6-02b03cb73a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3aea989-05ef-4345-8415-e18a21de6744","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_Ujfajta_emblema_lesz_a_Nissanokon","timestamp":"2020. március. 20. 14:47","title":"Újfajta embléma lesz a Nissanokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási korlátozásait, hogy részt vegyen kollégája beiktatásán.","shortLead":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási...","id":"20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8f164b-62a8-42a3-891a-90a220eab420","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","timestamp":"2020. március. 21. 17:47","title":"Afrikában is terjed a koronavírus, már ezren megfertőződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]