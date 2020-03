Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti EP-képviselő tünetmentes, mégis volt olyan szerencséje, mint Pintér Sándornak: tesztelték.","shortLead":"A kormánypárti EP-képviselő tünetmentes, mégis volt olyan szerencséje, mint Pintér Sándornak: tesztelték.","id":"20200323_trocsanyi_karantenban_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dbe6a0-7c6b-4f60-a784-f07e4fd2022a","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_trocsanyi_karantenban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 16:27","title":"Trócsányi karanténba vonult, miután koronavírusossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff66b8da-15c0-4a22-90d7-e001c1174d72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Önmaguktól ritkán oldódnak meg a gondjaink. A fókuszolást életproblémák megoldására találták ki. ","shortLead":"Önmaguktól ritkán oldódnak meg a gondjaink. A fókuszolást életproblémák megoldására találták ki. ","id":"20200322_Egy_technika_mely_krizishelyzetekben_is_segithet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff66b8da-15c0-4a22-90d7-e001c1174d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531938cd-fbd2-48eb-a773-c6b78c45c7f2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200322_Egy_technika_mely_krizishelyzetekben_is_segithet","timestamp":"2020. március. 22. 20:15","title":"Egy önsegítő technika, mely krízishelyzetekben is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e2a90c-d5f4-45ca-8fdf-fecc2d1f1a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A dolgozók szerint nem létfontosságú gyárak is tovább működnek, ráadásul védőeszközöket sem kaptak.","shortLead":"A dolgozók szerint nem létfontosságú gyárak is tovább működnek, ráadásul védőeszközöket sem kaptak.","id":"20200323_uzem_sztraj_Olaszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6e2a90c-d5f4-45ca-8fdf-fecc2d1f1a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d16ecb3-ad86-463a-8a37-45df284a0e8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_uzem_sztraj_Olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 15:51","title":"Több üzem dolgozói sztrájkba léptek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel százezer ember felgyógyult a betegségből.","shortLead":"Közel százezer ember felgyógyult a betegségből.","id":"20200323_Koronavirus15_ezerhez_kozelit_a_halottak_340_000hez_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac2a67-8ec2-4588-9040-83f7ee9517eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Koronavirus15_ezerhez_kozelit_a_halottak_340_000hez_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 23. 06:42","title":"Koronavírus: 15 ezerhez közelít a halottak, 340 000-hez a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","shortLead":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","id":"20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc59497d-36fa-4152-8d37-e091b8171965","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","timestamp":"2020. március. 23. 20:27","title":"Trump elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae5e43-20b6-4cd0-87bf-acc8e9363ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közéleti szereplőként szerinte nem teheti meg, hogy otthon marad, amikor fontos döntések várhatók. ","shortLead":"Közéleti szereplőként szerinte nem teheti meg, hogy otthon marad, amikor fontos döntések várhatók. ","id":"20200323_Harrach_Peter_tudja_hogy_maganemberkent_otthon_lenne_biztonsagban_megis_elindul_a_Parlamentbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ae5e43-20b6-4cd0-87bf-acc8e9363ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240538e-2b95-46da-958e-4d971b759050","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Harrach_Peter_tudja_hogy_maganemberkent_otthon_lenne_biztonsagban_megis_elindul_a_Parlamentbe","timestamp":"2020. március. 23. 10:38","title":"Harrach Péter tudja, hogy otthon lenne biztonságban, mégis elindul a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit arra kérnek, hogy anonim módon töltse ki, ezzel is segítve a munkájukat. ","shortLead":"Mindenkit arra kérnek, hogy anonim módon töltse ki, ezzel is segítve a munkájukat. ","id":"20200323_Koronavirus_kerdoiv_modell_jarvany_magyar_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f084c603-1440-42ad-a4b3-27ae96ecccce","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Koronavirus_kerdoiv_modell_jarvany_magyar_kutatok","timestamp":"2020. március. 23. 14:07","title":"Koronavírus-kérdőívvel modellezik a járványt magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","shortLead":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cf50d-64eb-4194-883f-c82209e3e909","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","timestamp":"2020. március. 23. 12:23","title":"Koronavírus-fertőzött magyar fiút regisztráltak Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]