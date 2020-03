Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, valamint egy idősotthon húsz lakója is életét vesztette.","shortLead":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, valamint egy idősotthon húsz lakója is életét...","id":"20200323_Franciaorszagban_ujabb_orvosok_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6844392d-f3a2-4eea-8587-319ee9071387","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Franciaorszagban_ujabb_orvosok_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. március. 23. 21:46","title":"Franciaországban újabb orvosok haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","shortLead":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","id":"20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527e66d-c89b-4c52-a643-5abe5c80cdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","timestamp":"2020. március. 24. 21:31","title":"Karanténba nem kézbesít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","shortLead":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","id":"20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92135fda-cade-4e9f-b0ef-919e52b62547","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","timestamp":"2020. március. 25. 11:40","title":"Egy gyógyszertár munkatársai is elkapták a koronavírust Gárdonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. A péntek este benyújtott törvényjavaslatról indított online szavazást a Facebookon a Medián, az eredmény szerint a nagy többség szerint kell valamilyen határidőt szabni. ","shortLead":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg...","id":"20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17ecbe-889b-44f4-8256-05d3eb0e7b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","timestamp":"2020. március. 23. 14:23","title":"Medián: A nagy többség a határidő nélküli felhatalmazás ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikum ezúttal zárójelbe került, a szemrevaló külső egyszerűen mindent visz.","shortLead":"A praktikum ezúttal zárójelbe került, a szemrevaló külső egyszerűen mindent visz.","id":"20200324_jol_mutat_a_skoda_octavia_kupe_es_kombikupe_koncepcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b0f608-778e-4534-bce7-a1e8c6f797a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_jol_mutat_a_skoda_octavia_kupe_es_kombikupe_koncepcioja","timestamp":"2020. március. 24. 11:21","title":"Jól mutat a Skoda Octavia kupé és kombikupé koncepciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éves anyát letartóztatták.","shortLead":"A 30 éves anyát letartóztatták.","id":"20200323_gyogyszer_nyugtato_mergezes_kecskemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38038bc9-ead0-48db-b36d-8326856fcd57","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_gyogyszer_nyugtato_mergezes_kecskemet","timestamp":"2020. március. 23. 18:46","title":"Nyugtatóval mérgezte meg 2 éves lányát egy kecskeméti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200325_Radar_360_kijarasi_tilalom_Romaniaban_kotelezo_szajmaszk_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c335496-647b-4987-87d3-59fddbaf5822","keywords":null,"link":"/360/20200325_Radar_360_kijarasi_tilalom_Romaniaban_kotelezo_szajmaszk_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 25. 08:00","title":"Radar 360: Kijárási tilalom Romániában, kötelező szájmaszk Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4 órára minden intenzív osztályon dolgozó megkapta a szükséges védőfelszerelést.","shortLead":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4...","id":"20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b233ea-b94f-490a-bc57-c0145076c6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"Kilencre nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]