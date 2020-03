Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a britek kedd reggel óta csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el otthonaikat. Az egészségügyben dolgozók szerint még messze van a járvány tetőpontja.","shortLead":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a britek kedd reggel óta csak a legszükségesebb...","id":"20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d51368-a357-4d24-81b0-1f26ab5835d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","timestamp":"2020. március. 24. 18:40","title":"Még Boris Johnson is belátta, hogy szükség van a vesztegzárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Türingiában újfajta módszert vetnek be a már több tízezer fertőzést okozó vírus terjedése ellen.","shortLead":"Türingiában újfajta módszert vetnek be a már több tízezer fertőzést okozó vírus terjedése ellen.","id":"20200323_mint_a_mcdriveban_mar_autoban_ulve_is_tesztelik_koronavirusra_a_nemeteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b378e8-260f-4fde-ac7a-829f41f1ff7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_mint_a_mcdriveban_mar_autoban_ulve_is_tesztelik_koronavirusra_a_nemeteket","timestamp":"2020. március. 23. 12:25","title":"Mint a McDrive-ban: már autóban ülve is tesztelik koronavírusra a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5121e7c-325c-4b19-865a-3de978d05e90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A folyosó fala mellett, a padlón hevernek az emberek Spanyolország egyik legjobban felszerelt kórházának sürgősségi osztályán – ezt örökítette meg az a videó, amely futótűzként terjed újabb figyelmeztetésként: ennyire extrém terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszernek az új koronavírus terjedése.","shortLead":"A folyosó fala mellett, a padlón hevernek az emberek Spanyolország egyik legjobban felszerelt kórházának sürgősségi...","id":"20200323_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5121e7c-325c-4b19-865a-3de978d05e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3259dec-34d4-41b2-8893-2cbc6c8aaba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 23. 15:08","title":"Drámai videó egy madridi kórházból: földön fekve várják az ellátást a betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti EP-képviselő tünetmentes, mégis volt olyan szerencséje, mint Pintér Sándornak: tesztelték.","shortLead":"A kormánypárti EP-képviselő tünetmentes, mégis volt olyan szerencséje, mint Pintér Sándornak: tesztelték.","id":"20200323_trocsanyi_karantenban_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dbe6a0-7c6b-4f60-a784-f07e4fd2022a","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_trocsanyi_karantenban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 16:27","title":"Trócsányi karanténba vonult, miután koronavírusossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","shortLead":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","id":"20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7e3dc-ae8b-4ad2-bc1e-94f8c4b5f9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:57","title":"Magukra hagyták Spanyolországban az idősotthonokban élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két autóipari cég is bezár hétfőtől, Békéscsabán, Orosházán és Makón közel ötezer dolgozónak kell otthon maradnia a járvány miatt.","shortLead":"Két autóipari cég is bezár hétfőtől, Békéscsabán, Orosházán és Makón közel ötezer dolgozónak kell otthon maradnia...","id":"20200324_Hetfotol_tobb_ezren_mennek_kenyszerszabadsagra_a_DelAlfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc7ea7c-c0a0-480b-a6f6-c7dc69c77db7","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Hetfotol_tobb_ezren_mennek_kenyszerszabadsagra_a_DelAlfoldon","timestamp":"2020. március. 24. 16:55","title":"Hétfőtől több ezren mennek kényszerszabadságra a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat is megtudta, mi a teendője a koronavírus-gyanús pácienssel. Az esetszám megugrásával nyilvánvalóan kevés lesz a jelenlegi, megyénként egy speciálisan felszerelt \"koronás\" mentő, így a teszteléshez a hvg.hu információi szerint mentőrobogókat és -motorokat is bevetnek majd. ","shortLead":"A mentőszolgálat is megtudta, mi a teendője a koronavírus-gyanús pácienssel. Az esetszám megugrásával nyilvánvalóan...","id":"20200323_A_mentomotorokat_is_bevetik_a_koronavirustesztekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceff748-d7ed-4e8c-9cc3-f7456a8adf9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_A_mentomotorokat_is_bevetik_a_koronavirustesztekhez","timestamp":"2020. március. 23. 16:06","title":"Motoros mentőket küldenek a koronavírus-gyanús betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május elsejéig szól a döntés.","shortLead":"Május elsejéig szól a döntés.","id":"20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71db5cc-79f2-4473-9211-8d7b872e6baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","timestamp":"2020. március. 24. 08:24","title":"A Wizz Air leállította a debreceni bázisát, minden járatot törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]