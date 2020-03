Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8617f87-ecfc-4c09-81b7-56af6f5231da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elrendelt kényszerintézkedések egy idővel lejártak volna, de az országos tisztifőorvos megoldotta, hogy ne legyen így.","shortLead":"Az elrendelt kényszerintézkedések egy idővel lejártak volna, de az országos tisztifőorvos megoldotta, hogy ne legyen...","id":"20200327_muller_cecilia_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8617f87-ecfc-4c09-81b7-56af6f5231da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d56ef-326c-4469-882c-9c69cdfc42d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_muller_cecilia_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 09:32","title":"Müller Cecília beutazási tilalmat rendelt el saját hatáskörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","shortLead":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","id":"20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce48ee-176d-4e73-a211-fb3c317cff94","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. március. 25. 20:10","title":"A Smirnoff, a Beck's és a Jäger gyártója is beszállt koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 500 berendezésnek a második negyedévben kell megérkeznie, azaz legkésőbb júniusban.","shortLead":"Az 500 berendezésnek a második negyedévben kell megérkeznie, azaz legkésőbb júniusban.","id":"20200326_47_milliardert_rendelt_kinai_lelegeztetogepet_a_kulugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6bbf5-da04-43cf-9fc7-6f6cfa5dfe0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_47_milliardert_rendelt_kinai_lelegeztetogepet_a_kulugy","timestamp":"2020. március. 26. 20:10","title":"4,7 milliárdért hozat kínai lélegeztetőgépet a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A csütörtöki adatok szerint az előző egy napban több mint százzal nőtt Nagy-Britanniában az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"A csütörtöki adatok szerint az előző egy napban több mint százzal nőtt Nagy-Britanniában az új típusú koronavírus...","id":"20200326_NagyBritannia_koronavirus_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fc61a7-a7d3-4685-84de-6e0d12d224b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_NagyBritannia_koronavirus_halal","timestamp":"2020. március. 26. 21:57","title":"Egy nap alatt száznál is több áldozata lett Nagy-Britanniában a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha nincs más választásunk. E szabály betartásában már a Google Maps is segít.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha...","id":"20200326_koronavirus_google_terkep_maps_orvos_rendelo_keresese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0968443-7254-4f10-b090-9be8f8c45634","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_google_terkep_maps_orvos_rendelo_keresese","timestamp":"2020. március. 26. 08:03","title":"A koronavírus miatt figyelmeztetés került a Google Mapsbe: maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami jóval azon küszöbérték alatt van, amely kutatók szerint a rovarok vándorlásának összeomlásához vezethet.","shortLead":"Tavalyhoz képest 53 százalékkal zsugorodott a Mexikóban telelő pompás királylepkék (Danaus plexippus) populációja, ami...","id":"20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b95d21-efdf-46b5-b2d0-ef21da12b0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be618d7e-3354-40cc-8c84-abf568abce04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_kihalasi_kuszob_pompas_kiralylepkek_populacioja_mexiko_danaus_plexippus","timestamp":"2020. március. 26. 14:03","title":"Drámaian megfogyatkoztak a pompás királylepkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110397bc-87ac-4d30-9c6e-8b26e7c572dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Átbulizták a lappangási időt, óriási lehet a fertőzöttség.","shortLead":"Átbulizták a lappangási időt, óriási lehet a fertőzöttség.","id":"20200327_New_Orleans_a_pokol_kapujaban_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=110397bc-87ac-4d30-9c6e-8b26e7c572dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191df621-b52e-47af-868e-e165863e842a","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_New_Orleans_a_pokol_kapujaban_all","timestamp":"2020. március. 27. 12:25","title":"New Orleans a pokol kapujában áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]