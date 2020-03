Házi karantén helyett a fertőzötteket vásárcsarnokokból átalakított járványkórházakba gyűjtik Szerbiában, mert nem tartják be a szabályokat.

Szerbiában megszületett az első bírósági ítélet pénteken, egy 38 éves dél-szerbiai férfit három év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, amiért elhagyta a házi krantént. Ez a legsúlyosabb kiszabható ítélet ilyen esetekben. Szerbiában jelenleg 528 igazolt fertőzött van, 42-en már felépültek a betegségből, nyolcan pedig belehaltak a Covid-19 szövődményeibe.

Belgrádban, Újvidéken és Nisben is várhatóan ideiglenes kórházakká alakítják a vásár- és sportcsarnokokat, a belgrádi vásáron már háromezer beteg számára alakítottak ki fekhelyeket. Az ideiglenes kórházakba azoknak kell befeküdniük, akiknek enyhe tüneteik vannak, nem szorulnak kórházi ellátásra. A szerb kormány szerint azért alakították ki ezeket a karanténkórházakat, mert az emberek nem tartják be a házi karantén szabályait, nem maradnak otthon, vendégeket fogadnak, és ezzel másokat is megfertőznek. Ezért a továbbiakban mindazokat, akiknél kimutatják a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét, ezekben az ideiglenesen kialakított kórházakban szállásolják el.

A karanténkórházakban a kormány ígérete szerint biztosítják a tisztálkodási lehetőséget, a rendszeres étkezést, és az internet-hozzáférést. A betegeket az orvosok mellett pszichológusok is látogatják majd. A járvány terjedésének megállítása érdekében a szerb államfő a legtöbb fertőzöttel rendelkező városok vesztegzár alá helyezését is kilátásba helyezte.

Bosznia-Hercegovina főként szerbek lakta országrészében, a boszniai Szerb Köztársaságban szombattól szükségállapot lépett életbe. Bosznia-Hercegovinában, ahol a fertőzöttek száma 189-ről 230-ra nőtt szombatra, eddig országos veszélyhelyzet volt érvényben. Az országban már négyen vesztették életüket Covid-19 betegség szövődményei miatt.

Koszovóban 86-ról 88-ra nőtt a fertőzöttek száma, a betegségnek eddig egy halottja és egy gyógyultja is van a nyugat-balkáni országban. Észak-Macedóniában 201-ről 219-re, Montenegróban pedig 69-ről 82-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

Horvátországban és Szlovéniában is tovább nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. Szlovéniában egy nap alatt 70-el, összesen 632-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és eddig kilencen haltak meg a járvány következtében. A legrosszabb a helyzet az idősotthonokban. Négyen abban a délkelet-szlovéniai Metlika városában működő szeretetotthonban hunytak el, ahol egy fertőzött orvos dolgozott. Az említett orvos miután Olaszországban síelt és megfertőződött a koronavírussal, három napig még rendelt. Legalább 300 személlyel került kapcsolatba, köztük a városi rendelőintézet dolgozóival és pácienseivel is.

Horvátországban péntek reggel óta 84-gyel, összesen 635-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig négy halálos áldozata van a járványnak. Két nap után újra kinyithattak azok a boltok az országban, amelyek a piacok területén működnek. Ezek közé tartoznak a mezőgazdasági boltok, hús- és halüzletek, valamint pékségek. A kistermelők ugyanakkor továbbra sem árulhatják portékájukat a piacokon.

A válságstáb további szigorításokat is tervez. A jó idő beálltával ugyanis attól tartanak, hogy az emberek újra ellepik majd a tereket és a parkokat, ezért fontolóra veszik annak lehetőségét, hogy betiltsák a két főnél nagyobb összejöveteleke

Szerbiában megszületett az első bírósági ítélet pénteken, egy 38 éves dél-szerbiai férfit három év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, amiért elhagyta a házi krantént. Ez a legsúlyosabb kiszabható ítélet ilyen esetekben. Szerbiában jelenleg 528 igazolt fertőzött van, 42-en már felépültek a betegségből, nyolcan pedig belehaltak a Covid-19 szövődményeibe.





Belgrádban, Újvidéken és Nisben is várhatóan ideiglenes kórházakká alakítják a vásár- és sportcsarnokokat, a belgrádi vásáron már háromezer beteg számára alakítottak ki fekhelyeket. Az ideiglenes kórházakba azoknak kell befeküdniük, akiknek enyhe tüneteik vannak, nem szorulnak kórházi ellátásra. A szerb kormány szerint azért alakították ki ezeket a karanténkórházakat, mert az emberek nem tartják be a házi karantén szabályait, nem maradnak otthon, vendégeket fogadnak, és ezzel másokat is megfertőznek. Ezért a továbbiakban mindazokat, akiknél kimutatják a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét, ezekben az ideiglenesen kialakított kórházakban szállásolják el.

A karanténkórházakban a kormány ígérete szerint biztosítják a tisztálkodási lehetőséget, a rendszeres étkezést, és az internet-hozzáférést. A betegeket az orvosok mellett pszichológusok is látogatják majd. A járvány terjedésének megállítása érdekében a szerb államfő a legtöbb fertőzöttel rendelkező városok vesztegzár alá helyezését is kilátásba helyezte.



Bosznia-Hercegovina főként szerbek lakta országrészében, a boszniai Szerb Köztársaságban szombattól szükségállapot lépett életbe. Bosznia-Hercegovinában, ahol a fertőzöttek száma 189-ről 230-ra nőtt szombatra, eddig országos veszélyhelyzet volt érvényben. Az országban már négyen vesztették életüket Covid-19 betegség szövődményei miatt.



Koszovóban 86-ról 88-ra nőtt a fertőzöttek száma, a betegségnek eddig egy halottja és egy gyógyultja is van a nyugat-balkáni országban. Észak-Macedóniában 201-ről 219-re, Montenegróban pedig 69-ről 82-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

Szlovéniában egy nap alatt 70-el, összesen 632-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és eddig kilencen haltak meg a járvány következtében. A legrosszabb a helyzet az idősotthonokban. Négyen abban a délkelet-szlovéniai Metlika városában működő szeretetotthonban hunytak el, ahol egy fertőzött orvos dolgozott. Az említett orvos miután Olaszországban síelt és megfertőződött a koronavírussal, három napig még rendelt. Legalább 300 személlyel került kapcsolatba, köztük a városi rendelőintézet dolgozóival és pácienseivel is.



Horvátországban péntek reggel óta 84-gyel, összesen 635-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig négy halálos áldozata van a járványnak. Két nap után újra kinyithattak azok a boltok az országban, amelyek a piacok területén működnek. Ezek közé tartoznak a mezőgazdasági boltok, hús- és halüzletek, valamint pékségek. A kistermelők ugyanakkor továbbra sem árulhatják portékájukat a piacokon.A válságstáb további szigorításokat is tervez. A jó idő beálltával ugyanis attól tartanak, hogy az emberek újra ellepik majd a tereket és a parkokat, ezért fontolóra veszik annak lehetőségét, hogy betiltsák a két főnél nagyobb összejöveteleke