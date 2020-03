Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","shortLead":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","id":"20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da1c3a0-e99d-4734-aff2-1a05710ad7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 21:39","title":"Legyen a sportcsarnokokból egészségügyi ellátóhely - kéri az érdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c1f03a-c627-4c80-8bf2-23ad3da78c36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírusos betegek hangjának elemzésével nyert vokális biomarkerek segíthetnek azonosítani a Covid-19 tüneteit másoknál – közölte az izraeli védelmi minisztérium, amely a módszert tesztelő projekt vezetője.","shortLead":"A koronavírusos betegek hangjának elemzésével nyert vokális biomarkerek segíthetnek azonosítani a Covid-19 tüneteit...","id":"20200327_koronavirus_teszt_hangvizsgalat_vocalis_health_hangminta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c1f03a-c627-4c80-8bf2-23ad3da78c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152ab914-8f4b-4b4d-9b25-84f289949c1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_teszt_hangvizsgalat_vocalis_health_hangminta","timestamp":"2020. március. 27. 11:03","title":"Koronavírus: Izraelben néhány mondatos hangmintából megmondanák, ki fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkció bevezetésével szeretné elérni, hogy a felhasználók csak azokhoz az üzletekhez induljanak el vásárolni, melyek biztosan nyitva vannak. Ehhez persze kell a vállalkozások segítsége is.","shortLead":"A Google egy új funkció bevezetésével szeretné elérni, hogy a felhasználók csak azokhoz az üzletekhez induljanak el...","id":"20200327_google_terkep_koronavirus_jarvany_nyitva_tartas_atmenetileg_zarva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e601cbd9-f8cc-47ee-bd89-f6174e071fc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_google_terkep_koronavirus_jarvany_nyitva_tartas_atmenetileg_zarva","timestamp":"2020. március. 27. 08:03","title":"Melyik bolt van nyitva a környéken a koronavírus-járvány idején? A Google Térkép megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány úgy számol, a járvány miatt százezres munkanélküliség lesz, a kérdés csak az, hány százezres.","shortLead":"A kormány úgy számol, a járvány miatt százezres munkanélküliség lesz, a kérdés csak az, hány százezres.","id":"20200328_Koronavirus_van_olyan_allas_ami_szarszoros_az_erdeklodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca7b16-f3ec-4691-9ff3-fd6ab638ef3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Koronavirus_van_olyan_allas_ami_szarszoros_az_erdeklodes","timestamp":"2020. március. 28. 09:43","title":"Koronavírus: van olyan állás, amire százszoros az érdeklődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint országa rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban, mióta elűzték az amerikai kábítószer-ellenes hivatalt.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint országa rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban, mióta elűzték az amerikai...","id":"20200327_maduro_visszautasitja_a_vadakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bda886-7d93-499c-a1bf-8af1293ba743","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_maduro_visszautasitja_a_vadakat","timestamp":"2020. március. 27. 10:43","title":"Trump egy \"nyomorult emberi lény\", mondta Maduro, és visszautasította a drogkereskedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus New York államban és a vele szomszédos New Jerseyben, valamint Kaliforniában szedi legerőteljesebben az áldozatait.","shortLead":"A vírus New York államban és a vele szomszédos New Jerseyben, valamint Kaliforniában szedi legerőteljesebben...","id":"20200327_usa_kina_koronavirus_fertozottek_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60bbbfc-b57c-44c1-9c4d-0c7f215b48fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_usa_kina_koronavirus_fertozottek_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 05:03","title":"Már több fertőzött van az USA-ban, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár napon belül nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztetőgép New York államban, így várhatóan műtők altatóberendezéseit alakítják át lélegeztetőgépekké.","shortLead":"Pár napon belül nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztetőgép New York államban, így várhatóan műtők altatóberendezéseit...","id":"20200326_koronavirus_ezer_folott_az_amerikai_halottak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3c25d3-c240-4b00-abd9-9469cf0ef465","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_ezer_folott_az_amerikai_halottak_szama","timestamp":"2020. március. 26. 20:56","title":"Ezernél több áldozatot szedett a vírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak, háztartásonként egy igényt fogadnak be.","shortLead":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak...","id":"20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e488ae-fef0-44e2-9206-b45158f083d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Törökbálint fideszes polgármestere lépett: havi támogatást ad a munkából kiesetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]