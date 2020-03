Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, az elrendelt elkülönítés április 6-ig tart.","shortLead":"Szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, az elrendelt elkülönítés április 6-ig tart.","id":"20200330_idosotthon_erd_koronavirus_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39add88a-2c8e-4ddb-a0f5-d67576d8f174","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_idosotthon_erd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 12:33","title":"Koronavírusos egy érdi idősotthon lakója, 90 ember van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"Egri Viktor","category":"itthon","description":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé a rémhírterjesztés a felhatalmazási-törvény szövegezése alapján! Mégsem vonulhat testületileg börtönbe a vezető kormánypárt. Vélemény.","shortLead":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé...","id":"20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18bba3-7aa9-499d-849a-e91d564f34b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:00","title":"Egri Viktor: Rémhírkormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, meglehetősen lazán kezelte a privátszférát a Zoom alkalmazás iOS-es változata: felhasználói adatokat osztott meg a Facebookkal, azokról is, akik nem is regisztráltak a közösségi oldalra. Mostanra kijavították.","shortLead":"Úgy tűnik, meglehetősen lazán kezelte a privátszférát a Zoom alkalmazás iOS-es változata: felhasználói adatokat osztott...","id":"20200330_zoom_adatmegosztas_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fd6145-c573-4d29-95e5-856bdfd01823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_zoom_adatmegosztas_facebook","timestamp":"2020. március. 30. 07:03","title":"A Zoom, amire most mindenki rákattant, adatokat küldött át a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma: a kormány és az ellenzék is azt kérte, a másik gondolja meg magát. ","shortLead":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma...","id":"20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271db8-86c7-4af5-afe9-ef46bd81ab4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Kétezernél is több lélegeztetőgép érkezik a héten Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d668348-c4ff-4d2f-b474-c4832b0a60ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hetvenkét éves korában elhunyt José Luis Capón, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának legendája.","shortLead":"Hetvenkét éves korában elhunyt José Luis Capón, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának legendája.","id":"20200329_Elhunyt_az_Atletico_Madrid_legendaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d668348-c4ff-4d2f-b474-c4832b0a60ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5443cb00-1f21-49b1-b731-0cc949eef5a4","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Elhunyt_az_Atletico_Madrid_legendaja","timestamp":"2020. március. 29. 17:07","title":"Elhunyt az Atlético Madrid volt klasszisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jótékonysági célból több mint hatezer métert hódított meg egyhuzamban.","shortLead":"Jótékonysági célból több mint hatezer métert hódított meg egyhuzamban.","id":"20200330_Egy_kanadai_ferfi_megmaszta_EszakAmerika_legmagasabb_hegyet__a_lepcsohazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0558971-97db-4d05-9115-759346085437","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Egy_kanadai_ferfi_megmaszta_EszakAmerika_legmagasabb_hegyet__a_lepcsohazaban","timestamp":"2020. március. 30. 11:15","title":"Egy kanadai férfi megmászta Észak-Amerika legmagasabb hegyét - a lépcsőházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke.","shortLead":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti...","id":"20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678535bc-888d-432e-a859-0c18660f2c17","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","timestamp":"2020. március. 28. 18:43","title":"Orvosi Kamara: \"Nem látjuk a mestertervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200329_koronavirus_kerdoiv_szte_gyorsteszt_messenger_okostelefon_gyartok_sorrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43503b8c-e9ed-4c29-85a4-280e3de8df01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_koronavirus_kerdoiv_szte_gyorsteszt_messenger_okostelefon_gyartok_sorrendje","timestamp":"2020. március. 29. 12:03","title":"Ez történt: bejelentették az otthoni, 15 perces koronavírus-gyorstesztet a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]