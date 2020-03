Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f8e6c21-270f-496d-ad73-e20cbd540464","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap szerkesztőségi cikket közölt, amely szerint a világjárvány lehetővé tette Orbánnak, hogy a kritikusokat és a politikai ellenzékét partvonalon kívülre tegye.","shortLead":"A brit lap szerkesztőségi cikket közölt, amely szerint a világjárvány lehetővé tette Orbánnak, hogy a kritikusokat és...","id":"20200329_The_Guardian_Orban_virustorvenye_a_totalis_hatalomrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8e6c21-270f-496d-ad73-e20cbd540464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3f905f-1fa1-4cc5-ae96-49d26c24d6c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_The_Guardian_Orban_virustorvenye_a_totalis_hatalomrol_szol","timestamp":"2020. március. 29. 22:13","title":"The Guardian: Orbán vírustörvénye a totális hatalomról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak ki.","shortLead":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak...","id":"20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8947c03-658b-4857-b537-59fd1da44418","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 17:34","title":"Nincs elég védőruha, az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány.","shortLead":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és...","id":"20200329_azsia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02137c-f7cf-4581-8f20-fcc8408ed617","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_azsia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"\"Kérdéses, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e a kijárási tilalomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de0c0cc-e90a-4356-b184-b11476744dc7","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A közelgő húsvétra való készülődést sok tekintetben átírta a koronavírus, még a csokinyusziknak is szájmaszk készül.","shortLead":"A közelgő húsvétra való készülődést sok tekintetben átírta a koronavírus, még a csokinyusziknak is szájmaszk készül.","id":"20200330_Mar_a_husveti_nyulak_is_maszkot_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de0c0cc-e90a-4356-b184-b11476744dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6580f9-a836-4acb-9527-cdb451c8dfdd","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Mar_a_husveti_nyulak_is_maszkot_kaptak","timestamp":"2020. március. 30. 18:40","title":"Már a húsvéti nyulak is maszkot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet a tömeges home office átállás miatt. Ezekben a hetekben, napokban adaptálódik az új helyzethez az emberiség egy igencsak meghatározó része.



","shortLead":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet...","id":"20200329_A_fonok_a_haloban_az_ugyfel_a_nappaliban_az_osztalyfonok_a_gyerekszobaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdaa26c-aac9-41d4-8f3e-2817e07e5980","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200329_A_fonok_a_haloban_az_ugyfel_a_nappaliban_az_osztalyfonok_a_gyerekszobaban","timestamp":"2020. március. 29. 20:15","title":"A főnök a hálóban, az ügyfél a nappaliban, az osztályfőnök a gyerekszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","shortLead":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","id":"20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d57b-4022-4705-ac9c-92646df7bb21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 29. 15:40","title":"Még jövő héten is lehet havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","shortLead":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","id":"20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e2d0de-3e91-4ca7-b82d-356f540fbe2e","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","timestamp":"2020. március. 31. 14:46","title":"Kacsamozgás, kisiskolás jelmez és kemény rock and roll immár 65 éve: szülinapos Angus Young","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait. A készülékek ilyenkor már természetesen léteznek, és nem meglepő, hogy le is fotózzák ezeket.","shortLead":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait...","id":"20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188c580-ef19-4333-87a8-57c97c459a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","timestamp":"2020. március. 31. 13:03","title":"Újabb fotón a OnePlus 8 Pro, hivatalos a bemutató napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]