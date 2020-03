Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem hétfő este közölte az elmúlt 24 óra járványadatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem hétfő este közölte az elmúlt 24 óra járványadatait.","id":"20200330_Olaszorszagban_100_ezer_folott_a_virusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b9d5ce-ad71-4f2d-bcca-9026236a4a1d","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Olaszorszagban_100_ezer_folott_a_virusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 30. 18:38","title":"Olaszországban 100 ezer fölött jár a vírusfertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02250c84-ff52-4cf9-84c6-086ed468acfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andriska a humorista, Kovács András Péter karanténslágerét rappeli a kamera előtt.","shortLead":"Andriska a humorista, Kovács András Péter karanténslágerét rappeli a kamera előtt.","id":"20200330_rap_kovacs_andras_peter_nem_megyek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02250c84-ff52-4cf9-84c6-086ed468acfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4a1a1-fd29-4b16-92be-94a5205b785a","keywords":null,"link":"/elet/20200330_rap_kovacs_andras_peter_nem_megyek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 21:45","title":"Egy fiatal magyar kisfiú rappelve üzeni, hogy maradjunk otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és nagyon sok mindenben van hiányérzetünk. Ez utóbbiból az egyik legidegesítőbb és legkárosabb a mozgáshiány: gyűlik a stressz és gyűlnek a kilók, és az országos tiszti főorvos hiába mondja el kedvesen minden nap, hogy mozogjunk, mert a mozgás jót tesz, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Éppen ezért megpróbáltunk erőt és ötleteket meríteni egymásból, és most megosztjuk, hogy mi hogyan próbáljuk meg mozgással megtölteni ezt a kényszerű leállást.","shortLead":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és...","id":"20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba255144-4330-4101-830c-922ca00c973d","keywords":null,"link":"/elet/20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","timestamp":"2020. március. 29. 20:00","title":"„Ha valakit, akkor magamat nem hagyhatom cserben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész jól van. ","shortLead":"A színész jól van. ","id":"20200330_A_gyogyult_Tom_Hanks_mar_Los_Angelesbol_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe71e5ba-5946-4451-a2a4-eec942fe9928","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_gyogyult_Tom_Hanks_mar_Los_Angelesbol_jelentkezett","timestamp":"2020. március. 30. 09:22","title":"A gyógyult Tom Hanks már Los Angelesből jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az EBU ettől még szeretné, hogy jövőre Rotterdamban rendezhessék meg a versenyt. ","shortLead":"Az EBU ettől még szeretné, hogy jövőre Rotterdamban rendezhessék meg a versenyt. ","id":"20200330_Koronavirus_betegellatas_Eurovizios_Dalfesztival_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e72450-a675-4834-8137-a49f26e5f9d4","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Koronavirus_betegellatas_Eurovizios_Dalfesztival_korhaz","timestamp":"2020. március. 30. 15:20","title":"Kórházzá alakították az Eurovíziós Dalfesztivál helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról döntött, elfogadta a nem létfontosságú ágazatok kéthetes leállításáról szóló rendeletet.","shortLead":"A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról döntött, elfogadta a nem létfontosságú ágazatok...","id":"20200329_Minden_nem_letfontossagu_agazat_leall_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e328cb2-9b8f-4509-94f6-1bf4b455d3b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Minden_nem_letfontossagu_agazat_leall_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 29. 18:29","title":"Minden nem létfontosságú ágazat leáll Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak ki.","shortLead":"Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak...","id":"20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8947c03-658b-4857-b537-59fd1da44418","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_meszk_vedoruha_operatv_torzs_kasler_miklos_pinter_sandor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 17:34","title":"Nincs elég védőruha, az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]