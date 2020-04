Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"„Ez már az a kategória, amikor frontsebészet van” – mondja az Óbudai Egyetem dékánja, Kozlovszky Miklós ötletgazda, amikor arról beszél, hogy egy mérnökökből, informatikusokból, orvostanhallgatókból álló közösség nagy erőkkel azon dolgozik, hogy ha nagyon eldurvul a járványhelyzet, minden rászoruló koronavírus-fertőzött kapjon megfelelő lélegeztetést. A feladat óriási, és egyelőre kérdés, hogy meg tudják-e ugrani. „Ez már az a kategória, amikor frontsebészet van" – mondja az Óbudai Egyetem dékánja, Kozlovszky Miklós ötletgazda, amikor arról beszél, hogy egy mérnökökből, informatikusokból, orvostanhallgatókból álló közösség nagy erőkkel azon dolgozik, hogy ha nagyon eldurvul a járványhelyzet, minden rászoruló koronavírus-fertőzött kapjon megfelelő lélegeztetést. A feladat óriási, és egyelőre kérdés, hogy meg tudják-e ugrani.

Két gégecsővel és egy porszívóval kezdődött – összefogtak a mérnökök a koronavírus ellen

A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton vettek részt tárgyaláson.

Essexi halálkamion: bűnösnek vallotta magát a sofőr

Ahogy Woody Allen mondta valahol, legjobb tudomásunk szerint ez az egy életünk van, ezért jobb, ha vigyázunk rá. És persze a testünkre, egészségünkre is. Férfiként nagy eséllyel számolhatunk azzal, hogy életünk valamely szakaszában lesz gondunk a prosztatánkkal – vigyázzunk arra is, amikor odafigyelünk magunkra. ","shortLead":"Ahogy Woody Allen mondta valahol, legjobb tudomásunk szerint ez az egy életünk van, ezért jobb, ha vigyázunk rá. És persze a testünkre, egészségünkre is. Férfiként nagy eséllyel számolhatunk azzal, hogy életünk valamely szakaszában lesz gondunk a prosztatánkkal – vigyázzunk arra is, amikor odafigyelünk magunkra.

Ez nem volt, és sosem lesz az a probléma, amit szégyellnünk kellene

Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján. ","shortLead":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján.

Hogyan váljunk igazi vezetővé nehéz helyzetekben?

A színész becsatlakozott egy online bingómeccsbe, nagy volt az öröm.

Matthew McConaughey nagyon boldoggá tett pár nyugdíjast

Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.

Több mint 700 ember bírságoltak már meg a kijárási korlátozás megszegése miatt

New Yorkban egyre súlyosabb a helyzet, de Olaszországban már kezd lefelé ívelni a görbe. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"New Yorkban egyre súlyosabb a helyzet, de Olaszországban már kezd lefelé ívelni a görbe. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.

Radar360: Megosztó a 13. havi nyugdíj

A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették a biodiverzitást. Ezzel jelentősen nőtt az esélye az olyan, állatról emberre terjedő járványok kitörésének, mint a koronavírusé. ","shortLead":"A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_zoonozis_biodiverzitas_elovilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9630ec66-b56e-4529-a3a4-475231394e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db498978-9a40-4799-8aa1-bb59ce2de466","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_koronavirus_jarvany_zoonozis_biodiverzitas_elovilag","timestamp":"2020. április. 08. 11:23","title":"Már csak a járványok miatt is ki kell találnunk, hogyan ne pusztítsuk tovább az élővilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]