[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 54 éves férfi gyerekével egy olyan videót tett közzé, amely szerint a koronavírus nem is létezik.\r

","shortLead":"Az 54 éves férfi gyerekével egy olyan videót tett közzé, amely szerint a koronavírus nem is létezik.\r

","id":"20200407_Apat_es_lanyat_allitottak_elo_remhirterjesztes_miatt_az_ozdi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947ce85b-25f9-4581-96b2-ab46eb10aa88","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Apat_es_lanyat_allitottak_elo_remhirterjesztes_miatt_az_ozdi_rendorok","timestamp":"2020. április. 07. 18:56","title":"Apát és lányát állították elő rémhírterjesztés miatt az ózdi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni, a járvány miatt ugyanis túlterheltek lettek az amerikai kormányzati és kereskedelmi rendszerek.","shortLead":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b16adf6-6a49-4a8b-b75d-8fd7e11ff65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","timestamp":"2020. április. 07. 12:38","title":"A koronavírus-járvány miatt 40 éve nem használt programozási nyelvhez keresnek szakembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Cybertruck visszafogott külsejű riválisa az eredetileg tervezettnél később debütál a piacon.","shortLead":"A Tesla Cybertruck visszafogott külsejű riválisa az eredetileg tervezettnél később debütál a piacon.","id":"20200408_a_koronavirus_miatt_csak_jovore_jon_a_rivian_sokak_altal_vart_elektromos_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bb50ab-438e-4c85-b826-35b815096817","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_a_koronavirus_miatt_csak_jovore_jon_a_rivian_sokak_altal_vart_elektromos_autoja","timestamp":"2020. április. 08. 11:21","title":"A koronavírus miatt csak jövőre jön a Rivian sokak által várt elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó korlátozásokat, kormányzati intézkedéseket Győr fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András.\r

\r

","shortLead":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó...","id":"20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f69b53-6e84-4594-bf1c-45686c0e00ac","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","timestamp":"2020. április. 08. 16:18","title":"„Semmi különös. Jegyző úr bejött az irodába, köhögött párat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","id":"20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0092171-9139-457d-8a26-3bc680229340","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 08. 18:21","title":"Olaszországban újra csökkent az elhunyt koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szép tavaszi idő lesz ma. De, ha teheti, maradjon otthon.","shortLead":"Szép tavaszi idő lesz ma. De, ha teheti, maradjon otthon.","id":"20200407_idojaras_tavasz_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650f4400-6360-4e79-9ecd-0e5a5397644d","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_idojaras_tavasz_meleg","timestamp":"2020. április. 07. 06:15","title":"20 fok fölé kúszhat a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59761be8-ec26-4890-a37f-983a01216bf4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egész Európában csődhullám indult a gazdaság leállása miatt, így a hazai cégek túlélése is azon múlik, milyen gyorsan teszi elérhetővé a kormány a mentőcsomagot mindenki számára – olvasható a HVG csütörtökön megjelenő, friss számában.","shortLead":"Egész Európában csődhullám indult a gazdaság leállása miatt, így a hazai cégek túlélése is azon múlik, milyen gyorsan...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_mgyosz_felcsuti_zsolt_hvg_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59761be8-ec26-4890-a37f-983a01216bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a6a1c9-2f14-493b-9f39-5c93acc6b66f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_mgyosz_felcsuti_zsolt_hvg_interju","timestamp":"2020. április. 08. 18:27","title":"Gyáriparosok: Most nem a gazdaság ösztönzése a legfontosabb kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d4075b-fb3f-479d-81c9-fb6793b5fbb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1.8 literes kéthengeres dolgozik a vadonatúj R18-asban.","shortLead":"1.8 literes kéthengeres dolgozik a vadonatúj R18-asban.","id":"20200407_Az_eddig_legnagyobb_boxermotor_kerult_a_BMW_retro_motorkerekparjaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d4075b-fb3f-479d-81c9-fb6793b5fbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2648f02-9224-4f87-935f-bd52ed1063d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Az_eddig_legnagyobb_boxermotor_kerult_a_BMW_retro_motorkerekparjaba","timestamp":"2020. április. 07. 17:28","title":"Az eddig legnagyobb boxermotor került a BMW retró motorkerékpárjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]