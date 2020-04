Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint karácsonykor, de megváltoztak az igények: immár a kertészkedési eszközök is pörögnek, a fotós eszközökre viszont nincs akkora kereslet. A tévéeladásoknak viszont betehet, hogy elmarad a foci-Eb.","shortLead":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint...","id":"20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad2c229-3447-4f50-b2c7-436a1faeca19","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","timestamp":"2020. április. 12. 11:00","title":"Csak a fényképezőgép nem fogy - karácsonyi forgalom az elektronikai boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire elrugaszkodhassanak saját profiljuktól.","shortLead":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire...","id":"20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04a6b19-259e-4c67-a701-3d07c2a68dc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","timestamp":"2020. április. 11. 13:48","title":"Milyen lenne, ha a Skoda szupersportkocsit is gyártana?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a6bff8-010b-4992-b751-aaaed6413405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Norvégiában az átlagosnál több mint kétszer annyi szexjáték fogyott azóta, hogy a hatóságok a koronavírus-járvány terjedése miatt otthonmaradásra kérték az ország polgárait. Dániában is keresik ezeket a cikkeket, a legkisebb ugrást Svédországban tapasztalták, ott ahol a leglazábbak a korlátozások.\r

","shortLead":"Norvégiában az átlagosnál több mint kétszer annyi szexjáték fogyott azóta, hogy a hatóságok a koronavírus-járvány...","id":"20200412_A_karanten_miatt_jol_fogynak_a_szexjatekok_Skandinaviaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99a6bff8-010b-4992-b751-aaaed6413405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9aa223b-5d9e-4127-8370-b50d6f6c8893","keywords":null,"link":"/elet/20200412_A_karanten_miatt_jol_fogynak_a_szexjatekok_Skandinaviaban","timestamp":"2020. április. 12. 14:28","title":"A karantén miatt jól fogynak a szexjátékok Skandináviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi székhelyű jogvédő csoport.","shortLead":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi...","id":"20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3defb51-7bc1-4c52-b92b-debaf8c0faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 17:48","title":"Jemeni polgárháború: halálra ítéltek négy újságírót kémkedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült otthon a gitár, dob, zongora, de a túlélésben leginkább az segít, hogy a mára koncentrál - \"Nincs holnap, nincs jövő. Ma van.\" Nagy változásokat indít el a trauma, sokan fordulnak majd a spiritualitás felé - véli Balázs.","shortLead":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült...","id":"20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fe559c-68a9-451a-976f-6ee16db6cb4a","keywords":null,"link":"/360/20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 12. 17:30","title":"Sebestyén Balázs a Home office-ban: \"100-200 millió ember elkezd másképp gondolkodni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","shortLead":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","id":"20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e17cf1-04c7-4c0d-ac10-5dff938c4a6e","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","timestamp":"2020. április. 11. 20:04","title":"Mutatunk öt számot – lehet, hogy nagyon örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7a956-94bc-4ff0-a399-bcf33d43cd42","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A normál okosfogkefe olyan múlt évtizedbe való, 2020-ban már a mesterséges intelligenciás fogkefe számít menőnek. De vajon megéri azt a tetemes összeget, amit elkérnek érte? Körbejártuk a témát.","shortLead":"A normál okosfogkefe olyan múlt évtizedbe való, 2020-ban már a mesterséges intelligenciás fogkefe számít menőnek. De...","id":"20200412_elektromos_fogkefe_mesterseges_intelligencia_oralb_genius_x_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7a956-94bc-4ff0-a399-bcf33d43cd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f2078-9b09-45aa-af89-f83a4a328693","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_elektromos_fogkefe_mesterseges_intelligencia_oralb_genius_x_teszt","timestamp":"2020. április. 12. 17:00","title":"Mi értelme van a fogkefének, amelyben már mesterséges intelligencia is dolgozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]