Letartóztatták egy szerbiai idősotthon vezetőjét

[{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fokozta az ellenőrzést a húsvéti hétvégén az olasz rendőrség, s ez a felelősségre vont emberek számának növekedésében is tetten érhető volt. Közben emelkedett a fertőzöttek száma is.","shortLead":"Fokozta az ellenőrzést a húsvéti hétvégén az olasz rendőrség, s ez a felelősségre vont emberek számának növekedésében...","id":"20200412_Bekemenyitett_az_olasz_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd7598-3630-419c-a04e-d78007f511f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Bekemenyitett_az_olasz_rendorseg","timestamp":"2020. április. 12. 18:39","title":"Több mint négyszázzal nőtt az olasz áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya.","shortLead":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval...","id":"20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043aa0f-35cc-448a-81f8-b0238bdab1e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","timestamp":"2020. április. 12. 15:38","title":"Jeruzsálemben lezárták az ultraortodox negyedek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f009a7d2-1c21-4b42-82e0-4f31fd1bc5a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szépségipar csak az elmúlt években kezdett el zöldülni, ám a változást inkább a vásárlók kényszerítették ki, mintsem a cégek léptek volna - állítja Lotte Tisenkopfa, a lett Mádara szépségmárka alapítója, akivel a skandináv nők szépségfelfogása mellett arról is beszéltünk, hogy szerinte már túl késő-e van ahhoz, hogy valóban zöldebbé váljon a szépségipar. ","shortLead":"A szépségipar csak az elmúlt években kezdett el zöldülni, ám a változást inkább a vásárlók kényszerítették ki, mintsem...","id":"20200412_Zoldebb_lehet_a_szepsegipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f009a7d2-1c21-4b42-82e0-4f31fd1bc5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4791fc89-70c4-42b1-abc6-0f4d398bc7f4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200412_Zoldebb_lehet_a_szepsegipar","timestamp":"2020. április. 12. 20:00","title":"Lehet-e zöldebb a szépségipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három fronton harcol Vlagyimir Putyin orosz államfő. Miközben – némi késéssel – szigorú kijárási korlátozásokat vezetett be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére, a válsághelyzetet a társadalom fölötti ellenőrzés kiteljesítésére, illetve nemzetközi illiberális propagandára használja.","shortLead":"Három fronton harcol Vlagyimir Putyin orosz államfő. Miközben – némi késéssel – szigorú kijárási korlátozásokat...","id":"202015__putyin_es_akoronavirus__hatalomkoncentracio__megfigyeles__alkalom_szuli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3329b1d-2c33-46bb-916e-a777ae074299","keywords":null,"link":"/360/202015__putyin_es_akoronavirus__hatalomkoncentracio__megfigyeles__alkalom_szuli","timestamp":"2020. április. 12. 11:30","title":"Putyin csak azt csinálja, amit szokott, de most a koronavírus is besegít neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","shortLead":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","id":"20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7868a4-df04-440a-89fa-f1aa99c0c6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 19:42","title":"Tömeg volt Iránban, miután kinyitott néhány üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idős, krónikus betegek hunytak el.","shortLead":"Idős, krónikus betegek hunytak el.","id":"20200412_14_ujabb_halott_es_immar_1410_igazolt_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b94f0c-346f-498e-830e-6e49f986e47b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_14_ujabb_halott_es_immar_1410_igazolt_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 12. 07:57","title":"14 újabb halott és immár 1410 igazolt fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési osztályának vezetője az M1-en.","shortLead":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes...","id":"20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5097ae8-d50b-4970-b079-de13e4108e34","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 12. 11:32","title":"Húsvét: ittas sofőrök miatt aggódik a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]