[{"available":true,"c_guid":"c5390b30-e148-47e6-8c62-2080dc07abe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Óriási mennyiségű anyagot ajándékozott az egyháznak a család. ","shortLead":"Óriási mennyiségű anyagot ajándékozott az egyháznak a család. ","id":"20200414_Az_Evangelikus_Egyhazhoz_kerult_az_Esterhazy_Peter_es_Gitta_Konyvtar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5390b30-e148-47e6-8c62-2080dc07abe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d5c57-8b23-49f2-b4bb-c8f74a9ddd63","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Az_Evangelikus_Egyhazhoz_kerult_az_Esterhazy_Peter_es_Gitta_Konyvtar","timestamp":"2020. április. 14. 18:42","title":"Az Evangélikus Egyházhoz került az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","shortLead":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea3edc-8081-4f70-b889-e66756418734","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. április. 13. 17:18","title":"Egyéves gyerek fertőződött meg a koronavírussal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék premierje is jóval később lesz, mint eredetileg tervezte azt a Microsoft.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék...","id":"20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd57d636-4a00-421d-b749-9c88228187fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 17:03","title":"Késve jöhet az új Windows 10X, mert a Microsoftot is elérte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni csapadékelvezető hálózat kiépítésére is.","shortLead":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni...","id":"20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c386-e43b-454b-b08a-50f73705228e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","timestamp":"2020. április. 15. 09:36","title":"A gazdaságvédelmi akcióterv keretében 430 milliót kap Kisvárda önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer napon át figyelhették meg a kutatók az SN2016aps névre keresztelt szupernóvát, ami több szempontból is fontos lehet a csillagászok és a tudomány számára.","shortLead":"Több mint ezer napon át figyelhették meg a kutatók az SN2016aps névre keresztelt szupernóvát, ami több szempontból is...","id":"20200414_szupernova_robbanas_sn2016aps_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51af83e2-bfef-42f6-aeb6-4d3cff8cdf11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_szupernova_robbanas_sn2016aps_csillagaszat","timestamp":"2020. április. 14. 12:03","title":"A valaha látott legnagyobb csillagrobbanást észlelték a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alessandro Garofalo fotója nem a koronavírus-járványról szól, és mégis. ","shortLead":"Alessandro Garofalo fotója nem a koronavírus-járványról szól, és mégis. ","id":"20200414_Megrendito_ereju_fotot_keszitett_egy_olasz_fotos_husvetkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db4a6f3-4431-4fce-9443-174a8da9e6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Megrendito_ereju_fotot_keszitett_egy_olasz_fotos_husvetkor","timestamp":"2020. április. 14. 09:28","title":"Megrendítő erejű fotót készített egy olasz fotós húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1058d88-144d-497e-84bc-35b6ef4e9c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint senki nem kerülhet úgy haza, hogy később egészségkárosodást szenved emiatt. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint senki nem kerülhet úgy haza, hogy később egészségkárosodást szenved emiatt...","id":"20200415_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1058d88-144d-497e-84bc-35b6ef4e9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75089a67-0c21-4c8d-a788-72d0ac818f41","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 15. 11:05","title":"Türelmet és megértést kért Müller Cecília azoktól, akiknek a hozzátartozóit hazaküldik a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz az egyetlen esemény a tragédia egyéves évfordulóján a katedrálisban, amelynek helyreállítási munkálatait a koronavírus-járvány miatt egy hónappal ezelőtt felfüggesztették.\r

","shortLead":"Ez lesz az egyetlen esemény a tragédia egyéves évfordulóján a katedrálisban, amelynek helyreállítási munkálatait...","id":"20200415_notre_dame_szekesegyhaz_parizs_tuz_tuzvesz_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdac40b-ebdd-4955-aa8b-69230b97d3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_notre_dame_szekesegyhaz_parizs_tuz_tuzvesz_evfordulo","timestamp":"2020. április. 15. 05:49","title":"Harangozással emlékeznek a Notre-Dame tragédiájának évfordulójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]