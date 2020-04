Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Furcsa megállapodást kötött a két politikus, mindketten másfél-másfél évig lesznek miniszterelnökök, illetve -helyettesek.","shortLead":"Furcsa megállapodást kötött a két politikus, mindketten másfél-másfél évig lesznek miniszterelnökök, illetve...","id":"20200420_izrael_benjamin_netanjahu_beni_ganz_egysegkormany_alakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c98a81-3173-471a-ba1f-38e469e8e6c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_izrael_benjamin_netanjahu_beni_ganz_egysegkormany_alakitas","timestamp":"2020. április. 20. 21:37","title":"Egységkormányt alakított Netanjahu és Ganz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc24ca5-6c2a-48e9-8fd3-e4be1f135a8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Már azt is lehet tudni, hogy mikor. ","shortLead":"Már azt is lehet tudni, hogy mikor. ","id":"20200422_Tizezer_oranyi_tartalom_Jobaratok_HBO_Max","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc24ca5-6c2a-48e9-8fd3-e4be1f135a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff362fef-d874-4d1c-9440-024cc9edfa4c","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Tizezer_oranyi_tartalom_Jobaratok_HBO_Max","timestamp":"2020. április. 22. 09:43","title":"Új Jóbarátok-epizód nélkül, tízezer órányi tartalommal indul az HBO Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd76f1a4-6d54-4a5f-a59d-358d4d9f05de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentmondó nyilatkozatokat tett a miniszterelnök arról, mi is várható május 3-ára: a járvány tetőzése vagy az ellátórendszer felkészítése. Nem mindegy: másnap kezdődik az érettségi. Délelőtt az országos tiszti főorvos tartotta magát a május 3-hoz, két órával később viszont Kósa Lajos már azzal hárított, a kormánynak nem dolgozik jósda, hogy pontosan tudja a tetőzést. A május 3-i csúcsot több szakértő is kétkedéssel fogadta. ","shortLead":"Ellentmondó nyilatkozatokat tett a miniszterelnök arról, mi is várható május 3-ára: a járvány tetőzése vagy...","id":"20200420_orban_majus_3_tetozes_egeszsegugyi_ellatorendszer_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd76f1a4-6d54-4a5f-a59d-358d4d9f05de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1f57-e05b-4604-976e-6fbac139f6df","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_orban_majus_3_tetozes_egeszsegugyi_ellatorendszer_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 18:39","title":"Orbán szavai után: mi is lesz pontosan május 3-án?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyet visszacsúsztunk a felhatalmazási törvény miatt.","shortLead":"Két helyet visszacsúsztunk a felhatalmazási törvény miatt.","id":"20200421_magyarorszag_Riporterek_Hatarok_Nelkul_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab72bca2-4d58-4ae1-a1d8-45b01dd1b367","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_magyarorszag_Riporterek_Hatarok_Nelkul_lista","timestamp":"2020. április. 21. 13:15","title":"Magyarország már csak a 89. a Riporterek Határok Nélkül listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","shortLead":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","id":"20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d20dc3f-aafb-4a71-b87d-2191ac47ceb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","timestamp":"2020. április. 21. 13:26","title":"MNB-alelnök: Majdnem az ötödére zuhanhat a bankok nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","shortLead":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","id":"20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a55a733-2477-415e-a3ca-1e900b53cc94","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 06:57","title":"Akkora a forgalom a futárszolgálatoknál, mint karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint semmi sem támasztja alá az amerikaiak által hangoztatott elméletet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint semmi sem támasztja alá az amerikaiak által hangoztatott elméletet.","id":"20200421_who_donald_trump_koronavirus_laborotorium_denever","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f86e83-0ed6-4922-a7a9-7091465b47af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_who_donald_trump_koronavirus_laborotorium_denever","timestamp":"2020. április. 21. 16:40","title":"WHO: Állati eredetű a koronavírus, nem laboratóriumból szabadult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129edf25-8628-4811-88f3-0825641df4c1","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Nincs egységes stratégia a különböző országokban az érettségik lebonyolításával kapcsolatban. Van, ahol a szokásos időben, speciális feltételek mellett megtartják, mint Magyarországon, másutt halasztják a vizsgákat, számos országban pedig eltörölték. Villámkörkép.\r

\r

","shortLead":"Nincs egységes stratégia a különböző országokban az érettségik lebonyolításával kapcsolatban. Van, ahol a szokásos...","id":"20200422_Nem_lesz_mindenhol_iden_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129edf25-8628-4811-88f3-0825641df4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8422d-1b46-4d02-8a62-5cb7b72e547b","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Nem_lesz_mindenhol_iden_erettsegi","timestamp":"2020. április. 22. 12:08","title":"Nem lesz mindenhol érettségi idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]