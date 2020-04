Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP 8 százalékos visszaesésével számolnak.","shortLead":"A GDP 8 százalékos visszaesésével számolnak.","id":"20200424_A_francia_parlament_megszavazta_a_110_milliard_euros_gazdasagosztonzo_csomagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a27ce0-7070-4028-9a78-5f2c2234592c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_A_francia_parlament_megszavazta_a_110_milliard_euros_gazdasagosztonzo_csomagot","timestamp":"2020. április. 24. 05:45","title":"A francia parlament megszavazta a 110 milliárd eurós gazdaságösztönző csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis például blues dalokat ad majd elő, akusztikusan.","shortLead":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis...","id":"20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fbb61b-307f-4713-b559-30c3c45c564d","keywords":null,"link":"/elet/20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","timestamp":"2020. április. 22. 22:10","title":"Ganxta Zolee is karantén-koncertet ad Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. 