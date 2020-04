Magyarországon Orbán Viktor elejtett megjegyzése, majd Müller Cecília országos tiszti főorvos ráerősítése szerint május 3-án tetőzhet a koronavírus-járvány, ez a tetőzés a szakemberek szerint hosszan tarthat. Miután viszont addigra az egészségügyi ellátórendszert felkészítik a legrosszabb forgatókönyvre, Orbán Viktor pénteki bejelentése szerint május 4-étől "új szakaszába lép a védekezés", a mostaniak helyett új szabályokat hozhatnak.

Hogy mit, egyelőre nem világos, a miniszterelnök közlése szerint a nagyvárosokra, az idősekre és a krónikus betegséggel küzdőkre speciális előírások vonatkoznak majd, összességében viszont

fokozatosan és szigorú menetrend mellett, de újraindíthatjuk az életet Magyarországon.

A kormány jövő héten dönt az új szabályokról, és Orbán bejelentéséből úgy lehet érteni, negyedikétől valamiféle enyhülés jöhet. A nyitást erősítheti, hogy Palkovics László miniszter bejelentette, jövő héttől indul a komolyabb tesztelés, azt nézik, a lakosság hány százaléka esett át a koronavíruson.

Noha unortodoxnak tűnik, hogy nem a járvány tetőzése után, hanem azzal gyaníthatóan egy időben nyit a kormány, a szomszédos országokat végignézve kiderült, egyáltalán nem egyedi esetről van szó.

Szlovákia már nyit, négy fázisban

Szlovákiában péntek délután derült ki, később tetőzhet a járvány, mint azt eredetileg várták. Az egészségügyi minisztérium tanácsadó szerveként működő Egészségpolitikai Intézet szakértői csoportja azt közölte, ha a jelenlegi ütemben haladnak, nyár végén vagy szeptember elején várható a csúcs.

© AFP / Joe Klamar

A legutolsó becslés az egészségügyi minisztertől származott még március végéről, aki akkor a július közepi tetőzést vetítette előre azzal, hogy 1000 ember szorulhat lélegeztetőgépre, további hétezren lehetnek kórházban. Erre próbálták felkészíteni az ellátórendszert.

A járvány nem robbant be eddig, az 5,4 milliós országban – a magyarhoz képest – nagyon sok, több mint 54 ezer tesztet végezve találtak 1360 igazolt fertőzöttet, a halálos áldozatok száma 17. Az érettségit nem tartják meg (csak azok szóbeliznek majd, akik nem elégedettek a megajánlott jeggyel), az országot viszont négy fázisban újranyitják.

Ez szerdán el is kezdődött: akkor a 300 négyzetméternél kisebb alapterületű boltok, szolgáltatók, piacok, autószalonok, illetve az elvitelre ételt kínáló éttermek nyithattak meg (ebből is látszik, hogy ott szigorúbbak voltak a korlátozások, mint itthon), de nem lehet sok ember bent egyszerre, és tartani kell a kétméteres távolságot is. A bevásárlóközpontokban csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a drogériák és az állateledel-kereskedések lehetnek nyitva.

A mostani tervek szerint kéthetes ciklusokban enyhítenek a korlátozásokon, az ütemet csak akkor tartják, ha az újonnan igazolt fertőzöttek száma heti átlagban nem éri el a 100-at. Ha felmegy 150-ig, nem enyhítenek tovább, ha meghaladja azt, bezárják azokat az üzleteket is, amelyeket előzőleg kinyitottak – ígérte Igor Matovic szlovák kormányfő. A második szakaszban nyithatnak a többi között a kültéri sportpályák és a fodrászatok, ezt követően a nagyobb üzletek, múzeumok és kültéri vendéglátóhelyek, az iskolák, óvodák, uszodák, mozik, edzőterek viszont csak a negyedik fázisban, vagyis, ha minden jól megy, másfél hónap múlva. Pénteken felmerült, az intézkedések régiónként is változhatnak.

Ausztria két hetet kivárt

Nemcsak Orbán Viktor tartja laboratóriumnak, Európa sok más országában is odafigyelnek Ausztriára, mely a kontinensen elsők között, április 14-én kezdett lazítani a magyarországinál jóval szigorúbb korlátozó intézkedéseken. Ehhez persze az is kellett, hogy a Magyarországgal határos országban jelentősen csökkenjen a koronavírus terjedése: Ausztriában 972 új beteggel március 26-án tetőzött a járvány, tegnap viszont már mindössze 44 új fertőzöttet regisztráltak. Vagyis, több mint két hetet kivártak.

Az országot egyébként – a Tirolban kialakult gócpont miatt – jobban sújtotta a járvány, mint Magyarországot. A járvány mérséklése érdekében nemcsak az iskolákat és az egyetemet zárták be, hanem szigorú kijárási korlátozást is bevezettek: az emberek csak élelmiszerüzletbe, gyógyszertárba vagy sportolni mehettek az utcára. Bezárták az összes éttermet és szállodát, és nem létfontosságú üzletet, emellett magas pénzbírságokat is kiszabtak a szabálysértőkre. A kötelező maszkviselést is előírták a boltokban és a gyógyszertárakban.

A nyitás terveit Sebastian Kurz kancellár április 6-án jelentette be, és aszerint is haladtak: április 14-én kinyithattak a 440 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek, azok is, melyek nem létfontosságú termékeket kínáltak, valamint a kertészetek és a barkácsboltok. A fodrászatok és a bevásárlóközpontok – ezeket Magyarországon például hivatalosan be sem zárták – május elsején kezdhetik újra tevékenységüket. A legrosszabb helyzetben az éttermek és a szállodák vannak, nekik egészen május közepéig várniuk kell – de legalább már látják a fényt az alagút végén. Ugyanez igaz a templomkora is, melyeket korábban szintén bezártak, és május 15-étől tarthatnak istentiszteleteket.

Az iskolákban május 4-től megkezdődik az érettségire, illetve a záróvizsgákra való felkészülés, május közepétől pedig az alsóbb iskolai osztályokban is folytatódhat a tanítás. A rendezvényeket viszont valószínűleg csak június végétől engedik megtartani.

Szlovénia is túl a csúcson

Miután a szlovén kormány úgy ítélte meg, a járvány fokozatosan alábbhagyott, e hét hétfőtől enyhítettek a korlátozásokon és átfogó szerológiai vizsgálatot indítottak. Az enyhítés után kinyithattak az építőanyagot, háztartási gépeket áruló boltok és a 400 négyzetméternél kisebb üzletek, a szervizek, az emberek pedig már elutazhatnak a másik járásban lévő nyaralójukba vagy földjükre, de ott a helyi boltban nem vásárolhatnak.

A szlovén főváros április 15-én © AFP /Jure Makovec

Bizonyos szabadtéri sportokat is engedélyeztek már. A fodrászatok és kozmetikai szalonok május 4-én nyithatnak ki. Az érettségi megtartásáról május 1-je után döntenek.

A korábbi becslések szerint Horvátországban is nagyjából most tetőzhetett a járvány (április 5-én várták 2-3 hét múlvára a csúcsot), az enyhítésekkel a horvát kormány sem várt ki. Andrej Plenkovic miniszterelnök azt mondta,

eddig megmutatták, az emberéletek elsőbbséget élveznek, ugyanakkor a gazdaság működését is lehetővé kell tenni.

Fokozatosan nyitnak ők is, a miniszterelnök hangsúlyozta, ez nem azt jelenti, hogy máris visszatérhetnének a régi életükhöz, mert azzal mindent elvesztenének, amit eddig elértek. A kormány döntése értelmében 27-étől a bevásárlóközpontokon kívül minden üzlet kinyithat, működhetnek a múzeumok és utazási irodák, helyreáll a tömegközlekedés. Május 2-ától templomba is lehet menni. Utána az egészségügyben is helyreáll a rend, az óvodások és az általános iskola alsó tagozatosai május 11-én mehetnek vissza az intézményükbe. Aznap nyithatnak a bevásárlóközpontok, terasz nélküli éttermek és kávézók, valamint a szálláshelyek.

Szerbiában nagyjából egy hete tetőzhetett a járvány, Aleksandar Vusic szerb elnök szinte rögtön bejelentette az enyhítést. E hét keddtől rövidítették a kijárási tilalom óráit, a "lakásfogságra" ítélt nyugdíjasok heti háromszor kimehettek sétálni. Fokozatosan nyitnak majd a műhelyek, edzőtermek, fodrász- és kozmetikai szalonok, május közepétől a vendéglátóhelyek és a szállodák is. Ha nem nő hirtelen a fertőzöttek száma, május második felében a nemzetközi forgalom is elindulhat. Az viszont biztos, ebben a tanévben a gyerekek már nem mennek iskolába.

Romániában ingadozik a fertőzöttek száma, előfordul egy-egy nagyobb kiugrás. Csütörtökön például 314-gyel ugrott meg az igazolt fertőzöttek száma, ezzel szemben pénteken több volt a gyógyult, mint a frissen regisztrált beteg. Klaus Iohannis román államfő a héten azt jelentette be, május 15-én járhat le a rendkívüli állapot, de utána is

az egész országban kötelezővé teszik a maszkok viselését a tömegközlekedési járműveken és a zárt terekben.

A kijárási korlátozásokat viszont várhatóan feloldják, nem kell majd írásos nyilatkozattal magyarázatot adni a lakás elhagyására. A gyülekezési korlátozások azonban feltehetően még sokáig érvényben maradnak. Ukrajnában még nincs szó enyhítésről, a kormány a héten döntött a karantén május 11-ig tartó meghosszabbításáról.

Olaszország sokkal tovább várt ki

Olaszországban április első felében tetőzött a járvány, akkor volt a legmagasabb a napi új fertőzöttek és halottak száma. Az európai gócponttá váló országban hivatalosan február 21-én regisztrálták az első koronavírusos beteget, a járványnak ezután csak néhány hét kellett ahhoz, hogy mindent letaroljon. Mára 190 ezer fertőzöttet és több mint 25 ezer halottat tartanak nyilván.

Nem csoda, hogy az olasz kormány nagyon óvatosan és fokozatosan lazít a korlátozásokon: a tervek szerint négy szakaszban indul újra az élet, április 27-től. Akkor még csak a mezőgazdaságot, erdészeteket és a hajóipart ellátó gépgyártás indul újra, május 4-től folytatódhatnak az építkezések, újraindulhat a textil- és divatipar.

Valerio Calderoni tulajdonos és felesége, Martina teszteli a fertőzésveszély elkerülésének érdekében állított plexifalat a római éttermükben 2020. április 23-án © MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci

A kijárási korlátozásokon is enyhítenek: noha ellenőrzés esetén még indokolni kell a mozgást, az emberek szabadon elhagyhatják lakókörzetüket, amit eddig csak munkavégzés miatt tehettek meg. Ismét kimehetnek majd kocogni, sportolni a lakóhelytől távolabb is.

Egy hétre rá nyitnak a kisebb üzletek, rá egy hétre a fodrászatok, presszók és éttermek, a szigorú távolságtartást megtartva. Ha nem lesz gond, a tartományok között is engedélyezik a mozgást. A mozik, színházak, szórakozóhelyek nem nyitnak még ki, ahogy az iskolák sem. Érettségizni júniusban fognak a diákok, de csak szóbeli lesz.

Spanyolországban kimehetnek a gyerekek

Spanyolországban is túl lehetnek már a járvány nehezén – bár ott nem használják a plató szót –, egy hete a halottak száma napi 500 alatt van, ahogy a fertőzések sem nőnek a korábbi ütemben.

Noha az országban május 9-ig meghosszabbították a lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapotot, az országban múlt héten már újranyitottak a gyárak és az építési vállalatok, hétfőtől pedig már a 14 éven aluli gyerekek is kimehetnek az utcára, elkísérhetik a szülőt bevásárolni vagy a patikába, de a játszótereket vagy közparkokat nem használhatják. (Az idősebbek eddig is kimozdulhattak.)

Az intézkedés mintegy 6,8 millió gyereket érint országszerte, akik az elmúlt több mint öt hetet otthon töltötték, így valóban kicsi annak az esélye, hogy fertőzöttek legyenek. A mozgásterük több gyermekorvosi szakmai szervezet és szülői érdekképviselet szorgalmazta arra hivatkozva, hogy a tartós bezártság fizikailag és mentálisan is megterhelőbb számukra, mint a felnőtteknek.

A kormány továbbra is azt javasolja, aki tud, a következő két hónapban még dolgozzon otthonról, Pedro Sánchez miniszterelnök pedig a minap arról beszélt, további enyhítésekre, lassan és fokozatosan, május második felében lehet számítani.