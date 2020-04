Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1c4044-a439-4f80-9e1d-c4de6bf6defc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zeneművet komponáltak az új koronavírusból a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói, hogy jobban megértsék a működését, és megtalálják a vírus okozta Covid-19 betegség ellenszerét.","shortLead":"Zeneművet komponáltak az új koronavírusból a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói, hogy jobban megértsék...","id":"20200424_koronavirus_zenemu_mit_covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1c4044-a439-4f80-9e1d-c4de6bf6defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee81a2e-e196-4dd5-946a-99893a885bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_koronavirus_zenemu_mit_covid_19","timestamp":"2020. április. 24. 07:03","title":"Hallgassa meg, még értelme is van: ezt a zenét a koronavírusról komponálta a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi önkormányzat alvilági kapcsolatait vizsgálta a célba vett szerző.","shortLead":"A helyi önkormányzat alvilági kapcsolatait vizsgálta a célba vett szerző.","id":"20200424_Ujsagirot_akart_megoletni_egy_temesvari_maffiozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9deb9-b80e-432b-a0fb-8cf6bf44c6ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Ujsagirot_akart_megoletni_egy_temesvari_maffiozo","timestamp":"2020. április. 24. 13:41","title":"Újságírót akart megöletni egy temesvári maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg biztos forrásból úgy értesült, jövőre érkezhet meg az első olyan Apple számítógép, amiben már a cég saját processzora dolgozik.","shortLead":"A Bloomberg biztos forrásból úgy értesült, jövőre érkezhet meg az első olyan Apple számítógép, amiben már a cég saját...","id":"20200423_apple_mac_szamitogep_arm_architektura_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3423bee-fde8-4a79-9eb7-e1c7ca8eb88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_mac_szamitogep_arm_architektura_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 20:03","title":"12 maggal jöhet az Apple saját processzora, amivel leváltanák az Intelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c610f0-2297-449c-bdb8-716a50be27e9","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Mi történik Magyarországon? Nem tudja senki.","shortLead":"Mi történik Magyarországon? Nem tudja senki.","id":"20200423_TGM_A_sotetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c610f0-2297-449c-bdb8-716a50be27e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e78472-9980-4a97-99b9-3b230b60abc6","keywords":null,"link":"/360/20200423_TGM_A_sotetseg","timestamp":"2020. április. 23. 16:00","title":"TGM: A sötétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32564ac7-565f-4b7e-b9c0-60f8461abb3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A várandósság alatti testmozgás csökkenti a születendő gyerek elhízásának esélyét - állapította meg egy amerikai állatkísérlet.","shortLead":"A várandósság alatti testmozgás csökkenti a születendő gyerek elhízásának esélyét - állapította meg egy amerikai...","id":"20200425_varandossag_alatti_testmozgas_gyerek_elhizasanak_eselye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32564ac7-565f-4b7e-b9c0-60f8461abb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f91f708-c6fc-491b-b1c5-ba0112377d3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_varandossag_alatti_testmozgas_gyerek_elhizasanak_eselye","timestamp":"2020. április. 25. 10:03","title":"Jót tesz a születendő gyereknek is, ha várandósság alatt sportol az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f318a-8a56-43f8-9a5e-714300402eb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos valamilyen magyarázatot adni a helyzetre a gyermek érettségének, fejlettségének megfelelően.","shortLead":"Fontos valamilyen magyarázatot adni a helyzetre a gyermek érettségének, fejlettségének megfelelően.","id":"20200424_Hogyan_beszeljunk_a_gyermekeinknek_a_jarvanyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f318a-8a56-43f8-9a5e-714300402eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb20411-0eba-4a36-bccb-58f14aa223c4","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Hogyan_beszeljunk_a_gyermekeinknek_a_jarvanyrol","timestamp":"2020. április. 24. 09:54","title":"Hogyan beszéljünk a gyermekeinknek a járványról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827ae93-0d50-44d4-8bab-312a2c933a50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világviszonylatban is szépen gyarapszik a Huawei-féle AppGallery felhasználóinak száma. A kínai gyártó azt követően döntött saját felülete erősítése mellett, hogy az amerikai kormány szankciói miatt elvesztették a Google teljes értékű támogatását.","shortLead":"Világviszonylatban is szépen gyarapszik a Huawei-féle AppGallery felhasználóinak száma. A kínai gyártó azt követően...","id":"20200424_huawei_appgallery_alkalmazasok_alkalmazasbolt_android_play_aruhaz_google_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9827ae93-0d50-44d4-8bab-312a2c933a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad136499-65e1-4685-b019-2eb16fe27f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_huawei_appgallery_alkalmazasok_alkalmazasbolt_android_play_aruhaz_google_szankciok","timestamp":"2020. április. 24. 17:03","title":"Ön töltött már le innen? Egyre népszerűbb a magyaroknál a Huawei appboltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda621c8-9186-48ad-92ae-f2f0ae379436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveken át tartó vizsgálatuk során igen hangsúlyos eredményekre jutottak svéd tudósok a kávézással kapcsolatban. Azt mondják: a filterkávé a legjobb és legegészségesebb.","shortLead":"Éveken át tartó vizsgálatuk során igen hangsúlyos eredményekre jutottak svéd tudósok a kávézással kapcsolatban. Azt...","id":"20200424_kavefogyasztas_kavezas_hatasa_filterkave_szurt_kave_french_press","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda621c8-9186-48ad-92ae-f2f0ae379436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706071b5-0607-425b-b7c8-e75014c8127d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_kavefogyasztas_kavezas_hatasa_filterkave_szurt_kave_french_press","timestamp":"2020. április. 24. 15:03","title":"Kávézik? Álljon át erre a fajtára, a kutatók szerint jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]