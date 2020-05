Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","shortLead":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","id":"20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47eaeed-4ef6-4ee0-a4d5-c56fd5174f08","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","timestamp":"2020. május. 05. 10:29","title":"Korlátozza a kormány az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","shortLead":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. ","id":"20200506_Trump_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9043739-3578-45a0-8394-54e9401a2077","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Trump_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 05:55","title":"Trump: Ha újra fellángol a járvány, akkor majd eloltjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felfedezésnél egy fokkal fontosabb lehet, hogy a kutatók szerint a Hold a mai napig tektonikailag aktív égitestnek számít.","shortLead":"A felfedezésnél egy fokkal fontosabb lehet, hogy a kutatók szerint a Hold a mai napig tektonikailag aktív égitestnek...","id":"20200505_hold_hegyvonulat_geologia_regolit_kozet_hegygerinc_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d6fa8-036d-4e43-ae68-caef7e0f0bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_hold_hegyvonulat_geologia_regolit_kozet_hegygerinc_nasa","timestamp":"2020. május. 05. 16:03","title":"Új, eddig sosem látott hegyeket fedeztek fel a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a287d41-146d-41ba-9d67-27c0e56572f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint pszichés nyomást gyakorolhat a vásárlókra, ha oda van írva a termék alá, hogy mennyien érdeklődnek iránta.","shortLead":"A versenyhivatal szerint pszichés nyomást gyakorolhat a vásárlókra, ha oda van írva a termék alá, hogy mennyien...","id":"20200505_Eljarast_inditott_a_GVH_az_Alzaval_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a287d41-146d-41ba-9d67-27c0e56572f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9c1cd-c7d5-4ec2-b719-9fb9d1ef02fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Eljarast_inditott_a_GVH_az_Alzaval_szemben","timestamp":"2020. május. 05. 09:33","title":"Eljárást indított a GVH az Alzával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0","c_author":"Joó Hajnalka - Serdült Viktória","category":"itthom","description":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni az egészségügyet érintő, május 4-étől élő változásokról. Az orvosok és rendelők többsége további iránymutatásra vár –legfontosabbként például arra, hogy ki hol, hogyan és mennyiért végzi majd az egyes vizsgálatokhoz előírt koronavírusteszteket. Az ígért miniszteri tájékoztató hétfő estig egyelőre viszont nem érkezett meg (csak a fogorvosokhoz, éjjel), az új rend így sok helyen még nem indul el a héten. ","shortLead":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni...","id":"20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e1b8f-8ecf-4d3e-97ee-43dbf30a1197","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 05. 06:30","title":"Hiába indítaná újra Kásler az egészségügyet, annyi kérdőjelet hagyott, hogy egyelőre nem indul be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","shortLead":"Koronavírusban meghalt a legkülönösebb punkhős, Dave Greenfield","id":"20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7269e0ef-e048-49aa-99e9-67be076bfdc2","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","timestamp":"2020. május. 05. 09:19","title":"Koronavírusban meghalt a legkülönösebb punkhős, Dave Greenfield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg egy stratégiaváltást, ami a Windows 10X jövőjével kapcsolatos.","shortLead":"Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg...","id":"20200506_microsoft_windows10x_megjelenes_egykepernyos_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad7561e-d0db-4504-ba04-74595a85fb67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_microsoft_windows10x_megjelenes_egykepernyos_laptop","timestamp":"2020. május. 06. 14:03","title":"Hagyományos számítógépekre is jön a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé egy pénztárcabarátabb modell is érkezik, a OnePlus Z. Kiszivárgott, hogyan is fog kinézni.","shortLead":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé...","id":"20200505_oneplus_z_kep_szivargott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752c8d4-1b49-4fd5-a0f0-5093a99caebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_oneplus_z_kep_szivargott","timestamp":"2020. május. 05. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy ilyen lesz az erős, de megfizethető OnePlus-telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]