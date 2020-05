Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1df8db8b-07d6-41b5-9329-4c1c883f80ab","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Meglepően jól teljesít a számítógépes játékprogramok egyik legfontosabb lelőhelyén az ION LANDS egyszerű, de látványos cyberpunk játéka, a Cloudpunk. Letöltöttük és kipróbáltuk.","shortLead":"Meglepően jól teljesít a számítógépes játékprogramok egyik legfontosabb lelőhelyén az ION LANDS egyszerű, de látványos...","id":"20200506_cloudpunk_pc_kritika_teszt_cyberpunk_stilusu_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df8db8b-07d6-41b5-9329-4c1c883f80ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b39e02-5c34-4ea2-8135-0e8ab5bc051c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_cloudpunk_pc_kritika_teszt_cyberpunk_stilusu_videojatek","timestamp":"2020. május. 06. 19:33","title":"Magyar nyelvű cyberpunk játék hódít a Steamen, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be egy távbeszélgetésbe.","shortLead":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be...","id":"20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d65c4-ad23-4c5f-b0f9-50df5527e5e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","timestamp":"2020. május. 07. 09:33","title":"Újítás jön a Microsoft Teamsbe: most már tényleg bevonhatja az egész céget a beszélgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta betegségről tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegségről tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűbb belépést enged a kormány a szomszéd országokból mezőgazdasági munkára érkezőknek, akiknek a karantén szabályait is csak úgy kell betartaniuk, hogy dolgozni elmehetnek.","shortLead":"Egyszerűbb belépést enged a kormány a szomszéd országokból mezőgazdasági munkára érkezőknek, akiknek a karantén...","id":"20200507_Vendegmunkasok_mezogazdasag_koronavirus_karanten_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4633062a-90a5-47ca-9858-a08713a019e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Vendegmunkasok_mezogazdasag_koronavirus_karanten_kormanyrendelet","timestamp":"2020. május. 07. 08:01","title":"Vendégmunkásokkal mentené a kormány a mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki azonnal telefonos betegfelvételre, a személyes találkozókat pedig ütemezzék be 15 percenként. Az orvosok nehezen értik a döntést. Rájuk újabb adminisztrációs teher hárul, miközben jelentősen csökkenhet a rendelés alatt ellátott betegek száma, és akkor még ott a kérdés: ki fizeti a fertőzéseket kizáró tesztek árát?","shortLead":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki...","id":"20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83484eea-d69a-4cfe-8d39-adb967771332","keywords":null,"link":"/360/20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Ha betegnek érzi magát, nyomja meg a 2-es gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa22f840-0615-4f7a-b143-9f5346edbc9c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz maszk is jár, néha gumikesztyű is. 80 ezer diákot és a tanárokat, valamint az egyéb kisegítő személyzetet is ideértve hétfőtől öt napon át 150 ezren kénytelenek elhagyni az otthoni karantént, és egyszeriben sokakkal kerülnek közelségbe. Az biztos, hogy ez az érettségi bekerül a történelemkönyvekbe. ","shortLead":"A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz...","id":"20200506_Nagyitas_erettsegi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa22f840-0615-4f7a-b143-9f5346edbc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53c237-e80c-4202-bf23-d0dbcb41a5b9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200506_Nagyitas_erettsegi","timestamp":"2020. május. 06. 17:55","title":"Szerencsét hoz-e a maszk az érettségin? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564c824a-5911-4204-a820-db41cf0e3b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos érdeklődött, de hiába: gyorsan lepattintották.","shortLead":"Hadházy Ákos érdeklődött, de hiába: gyorsan lepattintották.","id":"20200507_hadhazy_akos_koronavirusteszt_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=564c824a-5911-4204-a820-db41cf0e3b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5662d2-07e2-4632-9553-0aa5ffee7c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_hadhazy_akos_koronavirusteszt_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 07. 09:23","title":"Titok, hogy Orbán Viktort tesztelték-e koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7051-6e2a-4a45-8344-9976d2342f0c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elkülönítették őket, az ételt is ajtajuk elé teszik.","shortLead":"Elkülönítették őket, az ételt is ajtajuk elé teszik.","id":"20200507_Tobben_is_koronavirussal_fertozottek_a_InterContinentalban_lako_koreaiak_kozul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790a7051-6e2a-4a45-8344-9976d2342f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbee6106-074a-4047-b7f4-3334cdcec83a","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Tobben_is_koronavirussal_fertozottek_a_InterContinentalban_lako_koreaiak_kozul","timestamp":"2020. május. 07. 17:05","title":"Többen is koronavírussal fertőzöttek az InterContinentalban lakó koreaiak közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]