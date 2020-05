Majdnem mindent újranyitnak Olaszországban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8cd3155-2685-49cc-934e-13d9ce85e0b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országokon átívelő jótékonysági akciót indítottak a táncosok.","shortLead":"Országokon átívelő jótékonysági akciót indítottak a táncosok.","id":"20200511_Egeszen_lenyugozo_ahogy_32_balerina_a_Hattyuk_tavat_tancolja_az_otthonabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8cd3155-2685-49cc-934e-13d9ce85e0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b40079-6ba9-425e-8dad-5c7ad333a99e","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Egeszen_lenyugozo_ahogy_32_balerina_a_Hattyuk_tavat_tancolja_az_otthonabol","timestamp":"2020. május. 11. 09:26","title":"Egészen lenyűgöző, ahogy 32 balerina a Hattyúk tavát táncolja az otthonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","shortLead":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","id":"20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92556433-4497-4149-a49c-5d9cf3c14f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","timestamp":"2020. május. 11. 23:02","title":"Hivatalos, Budapestre szállítják az új, súlyos koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60a12b1-0b85-45d1-8bc7-2cb4f42b2a40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégén éjszaka eltulajdonított Mazdában többek közt rendeléshez szükséges eszközök is voltak.","shortLead":"A hétvégén éjszaka eltulajdonított Mazdában többek közt rendeléshez szükséges eszközök is voltak.","id":"20200511_ekgval_egyutt_loptak_el_egy_magyar_orvos_autojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60a12b1-0b85-45d1-8bc7-2cb4f42b2a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5861622-9d34-468a-b382-4a5909128059","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_ekgval_egyutt_loptak_el_egy_magyar_orvos_autojat","timestamp":"2020. május. 11. 07:47","title":"EKG-val együtt lopták el egy magyar orvos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben a koronavírus-járvány közepette az államfő a szokásosnál kevésbé aktív, népszerűsége igencsak olvadóban van. S míg 2014-ben a Krím elfoglalásával az egykori KGB-ügynök maga mögé állította a nemzetet, most nem látszik, mi lehet az „új Krím”.","shortLead":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben...","id":"20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef43d5-8663-4496-9d88-600063a9ef03","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","timestamp":"2020. május. 10. 13:30","title":"Ember tervez, a válság végez – repedezik Putyin rezsimje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Gábor és László Imre szerint a páciensek szállítása csak növelné az érintkezések számát, miközben mások is fertőzésveszélynek lennének kitéve.","shortLead":"Havasi Gábor és László Imre szerint a páciensek szállítása csak növelné az érintkezések számát, miközben mások is...","id":"20200511_budapest_koronavirus_betegek_szallitasa_laszlo_imre_havasi_gabor_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89234378-37b2-4395-8e73-dcdc6cb9a0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_budapest_koronavirus_betegek_szallitasa_laszlo_imre_havasi_gabor_emmi","timestamp":"2020. május. 11. 18:22","title":"Nem ért egyet a főváros a koronavírusos betegek Budapestre szállításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van a Facebooknak egy olyan funkciója, mellyel egyszerűbb kezelni a közösségi oldalra feltöltött fotóinkat, videóinkat.","shortLead":"Van a Facebooknak egy olyan funkciója, mellyel egyszerűbb kezelni a közösségi oldalra feltöltött fotóinkat, videóinkat.","id":"20200511_facebook_adatok_atvitele_adatmentes_fotok_lementese_google_photos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b3d2da-2e29-4a4a-a45d-3fcfac3a9564","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_adatok_atvitele_adatmentes_fotok_lementese_google_photos","timestamp":"2020. május. 11. 08:03","title":"Hasznos funkció a Facebookon: ha erre rányom, biztosan megmarad minden fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78f12f3-6ca2-4213-80a2-69b5ec3aa293","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem munkatársai azt vizsgálják, hogyan reagál a lakosság a korlátozó intézkedésekre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem munkatársai azt vizsgálják, hogyan reagál a lakosság a korlátozó intézkedésekre.","id":"20200511_szegedi_tudomanyegyetem_kijarasi_korlatozas_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e78f12f3-6ca2-4213-80a2-69b5ec3aa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04d04a-2a07-467a-a720-8392246c68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_szegedi_tudomanyegyetem_kijarasi_korlatozas_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2020. május. 11. 17:26","title":"Már 350 ember mondta el, hogyan hatott rájuk a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem mondta, ez mikor következhet be. ","shortLead":"Azt nem mondta, ez mikor következhet be. ","id":"20200510_Kasler_Remelem_hogy_a_jarvany_elso_fazisanak_lezarasa_utan_jokedvunk_nyara_kovetkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0929fb10-fb16-4c8e-bd82-1e6a1dc720c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kasler_Remelem_hogy_a_jarvany_elso_fazisanak_lezarasa_utan_jokedvunk_nyara_kovetkezik","timestamp":"2020. május. 10. 13:27","title":"Kásler: Remélem, hogy a járvány első fázisának lezárása után jókedvünk nyara következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]