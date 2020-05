Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő százalékáért a házimacskák felelősek. ","shortLead":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő...","id":"20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fae127-556a-4908-a956-a98d6ac85e09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 18. 11:07","title":"A házimacskák ölik meg a legtöbb őshonos állatot Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0abb26-71f3-44b9-865d-08c451a6e8ae","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Elfogták Felicien Kabuga hutu üzletembert, aki olyan ruandai milíciáknak nyújtott pénzügyi támogatást, amelyek 800 ezer tuszival és mérsékelt hutuval végeztek mindössze száz nap leforgása alatt 1994-ben. ","shortLead":"Elfogták Felicien Kabuga hutu üzletembert, aki olyan ruandai milíciáknak nyújtott pénzügyi támogatást, amelyek 800 ezer...","id":"20200517_26_evig_volt_szokesben_Parizs_mellett_fogtak_el_a_ruandai_nepirtas_egyik_feleloset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c0abb26-71f3-44b9-865d-08c451a6e8ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40062c50-3c89-4021-977f-aedd4329387f","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_26_evig_volt_szokesben_Parizs_mellett_fogtak_el_a_ruandai_nepirtas_egyik_feleloset","timestamp":"2020. május. 17. 16:40","title":"26 évig volt szökésben, Párizs mellett fogták el a ruandai népirtás egyik felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3535 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, míg 11-en meghaltak.","shortLead":"3535 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, míg 11-en meghaltak.","id":"20200518_koronavirus_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2ff59-ddbb-4ca1-840d-f29329f59b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_koronavirus_magyar","timestamp":"2020. május. 18. 07:08","title":"Megugrott a koronavírus miatt elhunyt betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c081edb0-d8ce-4fff-923d-8aba0c343a10","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A rijádi propaganda tévésorozatokban feszegeti az Izraelhez közeledés kérdését. A háttérben a szaúdi nacionalizmus és a múlt újrafelfedezése is szerepet játszik, miközben az emberi jogokat sárba tipró rendszer bírálata továbbra is tabu. ","shortLead":"A rijádi propaganda tévésorozatokban feszegeti az Izraelhez közeledés kérdését. A háttérben a szaúdi nacionalizmus és...","id":"202020__szaudi_tabudontes__izrael__arabiai_gyokerek__valosagshow","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c081edb0-d8ce-4fff-923d-8aba0c343a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b6e052-988c-4161-a8f6-3461540af60f","keywords":null,"link":"/360/202020__szaudi_tabudontes__izrael__arabiai_gyokerek__valosagshow","timestamp":"2020. május. 18. 16:00","title":"Szaúd-Arábia szappanoperákkal hízeleg Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az MNB pontosította, módosította állásfoglalását a hitelmoratóriumot követő törlesztőrészlet maximális összegére vonatkozóan. Az új állásfoglalás értelmében a törlesztő csak abban az esetben haladhatja meg a szüneteltetést megelőző fizetési kötelezettséget, ha a moratórium időszaka alatt megemelkedne a kamat. A Bankmonitor életszerű példákon keresztül mutatja be, hogy mit is jelent ez.","shortLead":"Az MNB pontosította, módosította állásfoglalását a hitelmoratóriumot követő törlesztőrészlet maximális összegére...","id":"20200518_Modositott_a_jegybank_az_allasfoglalasan_a_moratoriummal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e91cb-0c6a-45b2-9022-c7fdcf7e4821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Modositott_a_jegybank_az_allasfoglalasan_a_moratoriummal_kapcsolatban","timestamp":"2020. május. 18. 11:11","title":"A moratórium után fizetett hiteltörlesztő nagysága: ismét módosított állásfoglalásán az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legalábbis így véli egy olasz sportnapilap.","shortLead":"Legalábbis így véli egy olasz sportnapilap.","id":"20200517_Tul_magas_a_focistak_fizetese_a_Juventusnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa757f1a-f58a-473a-916f-40b7e7eac124","keywords":null,"link":"/sport/20200517_Tul_magas_a_focistak_fizetese_a_Juventusnal","timestamp":"2020. május. 17. 20:35","title":"Túl magas a focisták fizetése a Juventusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","shortLead":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","id":"20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ff7336-65ed-4005-b48c-78032c388622","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","timestamp":"2020. május. 18. 19:56","title":"Ötéves kor felett minden brit jelentkezhet koronavírus-szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]