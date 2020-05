Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","shortLead":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","id":"20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5229d4-0797-42a6-8759-30538e9a8ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","timestamp":"2020. május. 17. 18:00","title":"Lazítottak a franciák, napok alatt lett több tucat új vírusgócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja összefoglalójában a BBC. ","shortLead":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja...","id":"20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02d2a5-d51d-451d-ad86-67b2cd96a168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","timestamp":"2020. május. 18. 15:06","title":"Otthon gyakrabban nyúlunk a pohár sör után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c19ef7-4894-491f-a4fa-103cece4c363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A benchmarkok sokat elárulnak egy-egy telefon erejéről, teljesítményéről. Megmérettetett az egyébként még nem bemutatott Pixel-telefon, a Pixel 4a is, és a számok egy ígéretes középkategóriás telefont sejtetnek.","shortLead":"A benchmarkok sokat elárulnak egy-egy telefon erejéről, teljesítményéről. Megmérettetett az egyébként még nem...","id":"20200517_google_pixel_4a_telefon_benchmark_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c19ef7-4894-491f-a4fa-103cece4c363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2a3226-5bb1-44f2-85b3-d7c5629e2484","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_google_pixel_4a_telefon_benchmark_szamok","timestamp":"2020. május. 17. 18:03","title":"Ígéretes számok szivárogtak ki a Google új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több a megbetegedések száma, júniusban el is fogadják.","shortLead":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több...","id":"20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ffbe13-c008-4a79-b1b8-f96de98bdebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","timestamp":"2020. május. 18. 08:41","title":"Gulyás: Május 26-án nyújthatják be a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vírus továbbra sem tűnt el, így a kockázat a lazítások időszakában is ugyanolyan magas.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vírus továbbra sem tűnt el, így a kockázat a lazítások időszakában is...","id":"20200518_who_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbd70e4-20a5-46e7-adb5-fb918ced311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_who_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 17:36","title":"WHO: Aki túl korán lazít, az egészségügyet teszi kockára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak...","id":"20200518_budapest_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f1ff63-4dcd-4810-ac43-987810b3e56e","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_budapest_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 18. 05:07","title":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma a világban a vasárnapi adatok szerint 311 781. ","shortLead":"A halálos áldozatok száma a világban a vasárnapi adatok szerint 311 781. ","id":"20200517_koronavirus_fertozott_vilag_johns_hopkins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718915eb-b89d-4f70-bcc3-f863bc9c2644","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_koronavirus_fertozott_vilag_johns_hopkins","timestamp":"2020. május. 17. 09:01","title":"Mát több mint 4 és félmillióan fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]